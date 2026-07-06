Мира Радева лети от щастие: Имам нов мъж до себе си, работи в чужбина

Куп радостни събития, безценни мигове и спиращи дъха моменти преживява това лято социоложката Мира Радева.

След като преди по-малко от месец ожени наследника си Михаил-Богдан, писателката продължава да е на любовна вълна и направо лети от щастие. Причината – специалният мъж в живота й, който се оказва стар познайник от миналото.

„Познаваме се повече от 20 години. В последно време възстановихме отношенията си. Близките ми също са го виждали. Мога да кажа, че се чувстваме добре заедно“, призна пред „България Днес“ звездата от първото издание на „Трейтърс“ у нас.

Новият човек в сърцето на Мира работи в чужбина и не успява да присъства на красивата сватба на сина й. Тържеството се проведе на 20 юни в гористата местност Орлово гнездо под връх Мусала – в близост до село Бели Искър. ТВ любимката участва живо в подготовката на събитието, давайки ценни напътствия – най-вече в кухнята.

За съпруга единственото й момче взе прекрасната Теодора, с която са заедно повече от 10 години. Социоложката определя Теди като снаха мечта, наричайки я спокойно своя дъщеря.

През август 2025 г. Радева изненадващо обяви, че се е разделила с половинката си Ивайло Станчев. Двамата бяха заедно близо 2 десетилетия. През последните години обаче отношенията им са повече приятелски, отколкото романтични. Най-големият шок в цялата ситуация бил фактът, че бившият й снесъл новината, че чака близнаци от друга жена.

Въпреки обидата и силното разочарование Мира успява да му прости, продължавайки напред с усмивка.

„Както ми каза една астроложка: „Ти си родена под щастлива звезда“ и дори да ти се случва нещо лошо, винаги ще се измъкваш. Не знам как се получава така – особено на моята възраст, човек се отдръпва социално, пък аз продължавам да съм отворена към света. Даже майка ми ме упреква, че нямам задръжки и споделям всичко. Такава съм и затова успявам да докосна хората с моята искреност“, откровена е за пореден път риалити героинята.

Желаем й да е все така истинска и да върви по пътя си с отворена душа!