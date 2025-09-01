Мира Радева след раздялата: У нас е недопустимо жена над 40-те да е щастлива https://hotarena.net/laifstail/mira-radeva-sled-razdyalata-u-nas-e-nedopustimo-zhena-nad-40-te-da-e-shtastliva HotArena.net

Мира Радева, която разбра, че приятелят й чака близнаци от друга жена, се е потопила. в работа, за да забрави любовното фиаско, пише Минаха години. Тя пише новата си книга, а заедно с това организира и фестивал в селото, което приема като свое.

Бели Искър се намира на няколко километра от курорта Боровец, а в него 67-годишната Радева върти пицария.

"Трудно е за жените от нашето поколение да скъсат с оковите на традиционното мислене. Личната ми битка беше да скъсам със съпруга ми, защото в сърцето си не го бях направила, но години наред живях с болката си."