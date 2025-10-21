"Мис България" Ваня Пенева и мъжът й искат да строят хотел със сина на Тръмп https://hotarena.net/laifstail/mis-balgariya-vanya-peneva-i-mazhat-y-iskat-da-stroyat-hotel-sas-sina-na-tramp HotArena.net

Мис България 2011 Ваня Пенева и мъжът й Антоний Тренчев имат намерение да строят хотел в България с участието на сина на американския президент Доналд Тръмп - Доналд Тръмп III.

Това стана ясно от светски хроникьори, били на партито, което Ваня Пенева и мъжът й Антоний Тренчев дали в Монте Карло, на което се изсипа светският елит от всички краища на земното кълбо.

В центъра на вниманието бе специалният гост - най-големият син на Доналд Тръмп - Дони III, както го наричат на галено.

Тръмп-младши е особено близък на родната светска двойка. На събитието в Монте Карло те са уточнявали бъдещото бизнес начинание на Дони. Ваня и Антоний били лични консултанти на сина на президента на САЩ.

Ваня и свекърва й - дизайнерката Илияна Алипиева заедно на събитието Снимка: фейсбук Илияна Алипиева

Както е известно официално, синът на Тръмп стартира огромен проект за нов хотел в сръбската столица Белград, който ще се нарича "Тръмп Интернешънъл".

Бизнесменът иска до 10 години да направи хотели и в Румъния, и в Албания и се е насочил към сериозни инвестиции на Балканите. На партито в Монако Тръмп-младши бил впечатлен от чара и познанията на нашата Мис България, като се забавлявал до ранни зори в нейната компания и тази на съпруга й Антоний.

Партито в Монако било едно от най-стилните за сезона в приказното кралство, за което била наета декорация за 50 000 евро, а четирима шеф готвачи от цял свят се грижили за комфорта на скъпите гости.

Доналд Тръмп-младши се прегръща с Атоний Снимка: фейсбук

Нашето момиче - Ваня Пенева, е сменила две рокли на световни дизайнери и скъпи бижута, а едната от роклите е шита от нейната свекърва - топдизайнерката Илияна Алипиева.

Двете жени са в чудесни отношения, а съвсем скоро дори били забелязани на Седмицата на модата в Париж да обменят идеи за есента и зимата в дамското облекло.

"Моето момиче е най-прекрасно", не пести думите за снаха си свекървата Илияна Алипиева.

Двамата обсъдиха инвестициите на Балканите Снимка: фейсбук

Иначе Ваня Пенева и Антоний от известно време живеят за постоянно в Швейцария - в градчето Гщаад, въпреки че имат собствени имоти в Кан и Дубай. Там е цялото им семейство и двете им деца.

Миналата година Ваня роди момченце от съпруга си в частна болница в Канада, а през 2021 г. стана майка на дъщеричка, която нарече Никол.

Ваня Пенева не говори открито за личния си живот. През 2011 тя стана Мис България, като получи короната от предшественичката си Ромина Андонова, която днес публиката познава като водеща на "Съдебен спор". Наследничката й Ваня бързо навлезе в модните и светските среди и бе желана от доста заможни мъже. През годините казанлъчанката упорито криеше половинките си. Преди седем години красавицата се похвали, че е забила бившия депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев, който се оказа нейният златен билет в живота.

Докато беше депутат, Тренчев бе спряган за безспорен секссимвол щ1 сред десните и дори го наричаха "Ален Делон в Народното събрание". По него си паднаха не една и две народни представителки, както и много журналистки. Връзката между Ваня и Антоний обаче се разви главоломно бързо и миската роди дъщеря и син на бизнесмена, а днес е доволна от семейния си статут на неработеща жена.