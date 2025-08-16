Мис Трено отказа да последва Матей Казийски в България

Волейболната звезда Матей Казийски се завръща в България без семейството си. 40-годишната звезда ще играе за пловдивския „Локомотив Авиа“, но ще подпише специален договор. Неговата италианска половинка Елизабета обаче няма желание да живее у нас и остава в Тренто, където семейството се е установило от години.

Матей няма да изостави най-близките си и ще идва в България само за мачовете, след което ще се прибира в Италия. Казийски дори ще може да избира в кои мачове да играе, а през останалото време ще тренира в Тренто.

Волейболната звезда пристигна за първи път в Тренто през далечната вече 2007 г. и се превърна в най-голя мата легенда на местния отбор. В този град Казийски среща и голямата си любов - италианката Елизабета. Красавицата е победителка в конкурса „Мис Тренто“ през 2001 г. после се представя достойно на „Мис Италия“. Блондинката си харесва топнападателя ни още по време на първия му сезона с екипа на бъдещия световен хегемон и признава публично в интервю, че си пада по Матей. Двамата се запознават по-късно и оттогава са неразделни. През 2017 г. се ражда и синът им.

Казийски и жената до него Елизабета Фаруджо са изключително привързани към Тренто, където българският волейболист постигна най-големите си успехи в кариерата. В града Матей е със статут на икона и всеки човек по го познава. Сега той ще играе в България за националния отбор вицешампиона „Локомотив Авиа“. Легендарният играч още не е подписал договор, но се очаква това да се случи в началото на септември.