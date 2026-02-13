Проф. Владимир Игнатовски разби мита за новото БГ кино: Няма смисъл да се гледа

„Никак не съм наясно със съвременното българско кино и сериали, защото не гледам бг продукции. Как да коментирам нещо, което не съм гледал? От сериалите се опитах да видя нещо, но не издържах и бързо прекъснах. А от филмите съм гледал два-три. То няма смисъл да се гледат.“

Това, с най-голямо откровение в гласа и без каквато и да е претенциозност, призна пред „България Днес“ най-прочутият ни кинокритик проф. Владимир Игнатовски, който от години е преподавател в НАТФИЗ в катедра „Световна култура“.

По негови думи съвременното родно кино трудно се коментира: „Защото създателите му са прекалено обидчиви“, убеден е кинокритикът и продължава: „Влизам в болница в понеделник по клинична пътека, за да се подложа на едни процедури. Надявам се всичко да мине добре, нищо сериозно не е, след това започвам лекции със студентите си“, опитва се да се измъкне професорът.

На въпрос къде отиде детската невинна чистота като онази, която помним от филма „Рицар без броня“ по сценарий на Валери Петров, той с тъга в гласа си отговаря: „Тя е минало, заминало и никога вече няма да се върне. Приключила история е невинната детска чистота. Днес обществото е друго, децата са други, те живеят в дигитален свят и тази чистота няма нищо общо с тях“.

Професорът споделя, че се занимава със старо кино, което обича да гледа.

„В момента с Дими Стоянович работим по един проект и дискутираме български филми от 1966 г., което едва ли е интересно на съвременния зрител. Но обществото няма да се върне към онази чистота. Живеем в друг свят, в който аз вече съм излишен и няма как да не казвам такива тъжни неща, които обаче са истина“, настоява още проф. Владимир Игнатовски. И после чистосърдечно благодари за вниманието: „И за интереса към човек като мен, който вече е почти изхвърлен от времето“, прошепва професорът, който вярва, че знанията му са изцяло изхвърлени от циничността на съвремието. Не е така!