ШОК! Ирен Кривошиева изригна: Глобиха ме двойно – 25 евро вместо 25 лв.!

Актрисата Ирен Кривошиева е глобена за неправилно паркиране, ожали се самата тя.

Звездата от „Хотел Централ“ е бясна не за това, че е санкционирана, а заради системата в България.

„Понеже и друг път са ме глобявали за същото плащах по 25 лв. А сега е 25 евро, което почти 50 лв. двойно. Те искаха да вдигат цените на синята и зелената зона, но понеже съдът ги спря, сега искат да си вземат тия пари от глобите“, ожали се пред „Телеграф“ Ирен. Според уведомлението, което е получила, тя е паркирала своето „Мицубиши“ неправилно от лявата страна на път с еднопосочно движение в столичния квартал „Манастирски ливади“.

Актрисата е забелязала, че и доста други цени са останали същите като цифри след преминаването в евро. „Като съм в София, се отоплявам само с един климатик, който струваше 6000 лв. Последните ми сметки за ток за 2025 г. бяха 25 лв. и 35 лв. Сега за януари ми е 38,40 евро. Двойно! Това нормално ли е? Сега се връщам от Солун, къде то бях по бизнес -ами там цените са наполовина. Взех си магнезий - 20 опаковки за 10 евро. Тук са 40 лв. сашета. Виждам, че хората изнемогват, но се чудя докога ще търпят това безобразие“, споделя още Кривошиева.