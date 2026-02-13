Майка или баба? Хали Бери, Никол Кидман и Салма Хайек раждат след 40 (Кои още)

Носителката на четири награди „Златен глобус" Клеър Дейнс обяви пред CNN през седмицата, че отново e бременна. Тя очаква своето трето дете и не се притеснява, че вече е на 44 г.

Дейнс е част от новото поколение жени в шоубизнеса, които отлагат раждането на деца, за да се фокусират на ранна възраст върху кариерата. Самата Дейнс стартира своята кариера, когато е била едва на 15 г.

Носителката на „Оскар“ Хилъри Суонк също е заложила първо на кариерата и става майка на близнаците Айя и Ом едва когато навършва 49 г. „Това беше нещо, което съм чакала много време. За късмет станах майка не на едно, а направо на две бебета", заяви Суонк в телевизионното предаване „Добро утро, Америка!".

Трето дете на 45 г. роди популярната канадска певица Аланис Морисет. „Той е тук“, обяви тя в Instagram. Морисет обяви в свое интервю, че изобщо не съжалява, че е дала предимство на кариерата си, за да роди в по-напреднала възраст, пише „Телеграф“.

Истинска майка шампион на Холивуд е датският топмодел Бриджит Нилсен. Звездата от „Червената Соня" и "Ченгето от Бевърли хилс 2" роди своето пето дете на впечатляващите 55 години. Детето е от поредния й брак с Матия Деси. Струва си да се отбележи, че Нилсен се е борила дълго и мъчително за зачеването на дъщеря си Фрида. Лекарите са я съветвали да се откаже, но упоритата датчанка не искала да се примири. Тя минава през цели 12 неуспешни инвитро процедури преди най-накрая да забременее. „Пътят беше дълъг, но всичко си струваше", коментира актрисата пред People.

Възраст

Сестрата на Краля на поп музиката Майкъл Джексън - Джанет, почти успява да запази тайна своята бременност.

B слуховете, че е бременна, отговаряла, че е закръглена по други причини. По онова време певицата била на 49 г. Другият брат - Джърмейн Джаксън, обаче се разприказвал пред медиите и тайната била разкрита. Джанет била принудена да покаже закръгления си корем малко преди да роди. След раждането на сина й Ейса станало ясно и че Джанет се е омъжила за Уисан Ал Мана, за да има баща на детето си. След раждането на Ейса бащата бил изритан.

На 49 години ражда своето дете звездата от „Шоуто на Труман“, „Фрейзър“ и „Закон и ред" Линдзи Лини. "Знам, че съм от по-възрастните майки, но за мен пътят беше дълъг. Исках да съм абсолютно сигурна, че детето ще се роди в спокойна и здравословна среда и затова трябваше с да изчакам", казва тя. Линдзи забременява едва след като постига шумен успех на Бродуей, печели три номинации за "Оскар", пет номинации за "Златен глобус" и пет номинации за "Тони".

На 44 г. майка става вокалистката на "Спайс гърлс", най-известната момичешка банда от 90-те години - Гери Халиуел. Също на 44 г. ражда сина си Хектор и вокалистката на групата "Но Даут" Гуен Стефани.

Приоритети

В началото на XXI в. най-скъпата актриса в Холивуд е Хали Бери. Бившата Мис САЩ работи почти денонощно. Трудът й се отплаща и тя става първата цветнокожа актриса, която получава "Оскар" за ролята си в „Балът на чудовищата“. Бери получава космически хонорари за участията си в сагата „Х-мен“, „Парола Риба меч“, „Джеймс Бонд" и много други. Едва след като покорява Холивуд, тя решава да стане майка. Ражда първото си дете, когато е на 41 г., и второто, когато е вече на 47 г.

Сурогатна

Титанична битка за бебе води актрисата Никол Кидман. От първия си брак с Том Круз тя няма свои деца. Кидман чува присъдата, че никога няма да бъде майка и двамата с Том решават да осиновят две деца. Бракът им обаче се разпада и Никол се омъжва за музиканта Кийт Ърбан. Въпреки че възрастта й напредва, тя хвърля цялата си енергия, за да забременее и да има собствено бебе. След много неуспешни инвитро процедури и много проблемна бременност Кидман ражда дъщеря на 41 г. Решава да има и второ дете, но се сблъсква с категорична лекарска забрана. Докторите били единодушни, че втора бременност може да я убие. Кидман се примирява и второто й дете е износено от сурогатна майка.

Бебето било последното парченце от щастливия житейски пъзел на актрисата Салма Хайек. В професията тя покорява върхове с „Десперадо“, „Фрида“, „Бандитки“ и много други. Хайек успява да спечели сърцето и на един от най-богатите мъже на планетата - Франсоа-Анри Пино. Хайек успява да сбъдне мечтата на милиардера и на 41 г. му ражда дъщеря Валентина. „Сега мога да кажа, че съм се реализирала като човек. Бебето има късмет, че се ражда чак сега. Преди 10 години със сигурност нямаше да съм по-добра майка", казва тя.

B по-напреднала възраст става майка актрисата Сюзън Сарандън. Тя трябвало да се пребори с песимистични прогнози. „За никъде не бързах, а и чух някои ужасни неща. Имах здравословни проблеми и лекарите казваха, че няма да мога имам деца“, казва тя пред сп. Time. Напук на лекарското мнение, Caрандън ражда на 42 г. и после още веднъж, когато е на 45 г.