Веселин Маринова замяза на Любо Ганев

Любимият певец на третата възраст Веселин Маринов отново стана тема за дискусии, пише Ретро. Поводът е участие на парти в ресторант. Гостите останали видимо изненадани от външния вид на певеца, който се появил на сцената с риза, очевдно няколко размера по-млака от необходимото.

Копчетата са били на ръба да се скъсат. Почитатели на певеца подхванаха темата с чувсто за хумор.

"Напълнял е още повече, поне с 6-7 килограма. Време е да тръгне на фитнес". 

Маринов е започнал да придобива формата на друга популярна личност - бившият волейболист Любо Ганев, известен със своята внушителна осанка. За феновете обаче са най-важни гласът, емоцията и присъствието му на сцената. 

