Последни
Популярни
Горещи

Мистериозното гадже на Мис България я позлати с бижута за 30 бона! (Тайни кадри)

https://hotarena.net/laifstail/misterioznoto-gadzhe-na-mis-balgariya-ya-pozlati-s-bizhuta-za-30-bona-tayni-kadri HotArena.net
HotArena.net
889
Мистериозното гадже на Мис България я позлати с бижута за 30 бона! (Тайни кадри)

HotArena.net
889

Тайнственият мъж до Мис България 2020 Венцислава Тафкова явно хич не си поплюва. Intrigi забеляза, че пловдивската фолк фурия е обсипана с повече маркови бижута от тези на Шермин от „Ергенът“. А общата им стойност се равнява на 10 средни заплати по новия Бюджет 2026.

Противно на очакванията обаче Венцислава не се хвали отявлено с бижутата, а дори напротив – крие ги. В кратко стори от Инстаграм профилa й Intrigi засече скъпарските злата на ръката й, като скоро след това клипчето бе изтрито. На него Тафкова вдига наздравица, а на ръката й за секунди отблясва ултра скъп златен часовник на световния бранд Rolex. Зоркото ни око веднага забеляза и отличителния за марката Cartier пръстен във формата на гвоздейче – изключително популярен модел сред хайлайфа.

Бърза проверка показа, че само бижуто на пръста й е оценено на над 5000 лева, докато часовниците Rolex стандартно започват с цени от 10-15 000 евро и достигат баснословни суми.

По всичко личи, че за мистериозното гадже на Тафкова това са само цифри и доста бързо се е ориентирал как да ги материализира в любов. Кой обаче е този мъж?

Припомняме, че наскоро пловдивски медии разкриха как Мис България редовно е засичана по заведенията с тайнствен обожател, с когото не криели близостта си. Нейни фенове пък веднага отбелязаха, че видимо се е разхубавила и сияе от любов.

Тагове:
Още от Лайфстайл

3 Коментара

17.05.1976г.

преди 1 час

Мис "българия". Мис Орлов Нос за 2017г. , че тамара... Вече е с ринопластика. Поздрави от Перник.

Коментирай

Грозотио дойчева

преди 1 час

!!! Макар и да твърдеше, че няма да си го пипа, Тамара оперира нослето !!!

Коментирай

Грозотио дойчева

преди 1 час

!!! Полина Станчева Хамид и надежда дойчева !!! Използвайте гугъл. Отиди на Изображения. СНИМКА. Статия за ИЗМАМНИЦИТЕ и ПРЕСТЪПНИЦИ. Моята "жена" надежда дойчева е като египетска богиня в тялото е стройна, а у главата е Крокодил. Грозотио надежда дойчева на тая снимка си бела като сиренье.

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.