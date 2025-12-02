Мистериозното гадже на Мис България я позлати с бижута за 30 бона! (Тайни кадри)

Тайнственият мъж до Мис България 2020 Венцислава Тафкова явно хич не си поплюва. Intrigi забеляза, че пловдивската фолк фурия е обсипана с повече маркови бижута от тези на Шермин от „Ергенът“. А общата им стойност се равнява на 10 средни заплати по новия Бюджет 2026.

Противно на очакванията обаче Венцислава не се хвали отявлено с бижутата, а дори напротив – крие ги. В кратко стори от Инстаграм профилa й Intrigi засече скъпарските злата на ръката й, като скоро след това клипчето бе изтрито. На него Тафкова вдига наздравица, а на ръката й за секунди отблясва ултра скъп златен часовник на световния бранд Rolex. Зоркото ни око веднага забеляза и отличителния за марката Cartier пръстен във формата на гвоздейче – изключително популярен модел сред хайлайфа.

Бърза проверка показа, че само бижуто на пръста й е оценено на над 5000 лева, докато часовниците Rolex стандартно започват с цени от 10-15 000 евро и достигат баснословни суми.

По всичко личи, че за мистериозното гадже на Тафкова това са само цифри и доста бързо се е ориентирал как да ги материализира в любов. Кой обаче е този мъж?

Припомняме, че наскоро пловдивски медии разкриха как Мис България редовно е засичана по заведенията с тайнствен обожател, с когото не криели близостта си. Нейни фенове пък веднага отбелязаха, че видимо се е разхубавила и сияе от любов.