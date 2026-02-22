Млад любовник ли уби Денди?

Четири години след мистериозната смърт на колоритния светски хроникьор и писател Любомир Милчев-Денди, неговият любовник – Кристофър Кем се опитва да гради бляскава кариера като цигулар. Прясно завършил магистър в Националната музикална академия „Панчо Владигеров” и последен студент на знаменития професор цигулар Йосиф Радионов, Кристофър нарича себе си „принцът просяк” и превръща подлезите на софийското метро в концертни зали винаги, когато пожелае.

29-годишният младеж обаче вече не се изявява само на улицата, а през последната година е изнесъл няколко частни концерта пред отбрана публика, а също така е имал и публични изяви в галерия „Виваком арт хол” „Оборище 5“. Първият му концерт за тази година включва сонати и пиеси от репертоара на Моцарт, Шуберт, Брамс, Виенявски и Големинов. Още преди 2 години талантливият последовател на Васко Василев започна да свири заедно с петима свои колеги по софийските подлези, улици и площади, като най-често можеше да бъде забелязан в подлеза между Министерския съвет и президентството и до Софийския университет. В групата има майстори на всякакви струнни инструменти, както и перкусионист.

Освен че свирят, музикантите и пеят. Резултатът от всичко това е достоен за музикален театър или концертна зала. Оркестърът на Кристофър Кем обаче предпочита уличните изяви. Самият той обаче постепенно реши да се еманципира и вече сам урежда свои изяви в по-малки артистични пространства. Младият цигулар мечтаел да изнесе свой самостоятелен концерт в престижната зала „България”, но все още не се чувствал сигурен във възможностите си, макар че негови богати и влиятелни спонсори били готови да платят щедро за наемане на залата и дори за откупуване на концерта, гласи мълвата.

Кристофър Кем, чието истинско име е Кристофор Първанов, никога не е криел, че от дете мечтае да е именно уличен музикант, защото това, по думите му, го освобождавало от тегобата на работното време, работното място, фиксирания репертоар и академичния канон. Със сигурност му носи и достатъчно добри приходи. Минувачите са щедри към талантливите млади хода и калъфът на цигулката на Кем се пълни за броени часове. Това компенсира липсата на постоянни приходи от трудов договор. Дълго време

Денди и Кристофър живееха заедно, макар че младият музикант твърдеше, че са просто съквартиранти. Според запознати обаче двамата са имали бурни интимни отношения. Момчето откри писателя в безпомощно състояние в дома му в нощта на 17 февруари 2022-а. Милчев почина в болница повече от месец след инцидента. Мълвеше се, че е възможно при семеен скандал Кристофър да е бутнал по стълбите Денди, който да се е наранил фатално при падането. Самият цигулар твърдеше, че не е бил в апартамента и е намерил Любомир Милчев в безпомощно състояние часове по-късно.

Кристофър беше обвинен от роднини на писателя, че е изнасял негови вещи от дома му и дори, че е взел любимото куче на Денди – Хининус. Миловидното четириного винаги присъстваше на светски събития на писателя и журналист. Цигуларят не отговори публично на тези обвинения, но след погребението на благодетеля си спря да се появява на публични места за повече от година. Пианистката и музикален педагог Йоана Савова, която твърдеше, че е била близка приятелка на ексцентричния писател и естет, отказваше да повярва, че фатален удар в главата при падане е причина за кончината на Любомир Милчев. Под статия в популярен сайт, която информира във фейсбук, че разследването за смъртта на Денди е приключило със заключението, че той не е бил жертва на убийство, преди 3 години тя помести емоционален коментар: „А днес убиецът му има концерт“. Тя не посочи конкретно име, но във въпросния ден концерт имаше именно Кристофър Кем.

Според източници на „Уикенд”, младият мъж е многократно разпитван от полицията във връзка с мистериозната смърт, като един път дори е задържан за 12 часа в районното управление, но след това е освободен поради липса на доказателства. Той обаче е отказал да бъде разпитан с детектор на лъжата.