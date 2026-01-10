Модна икона: Никола Цолов впечатли Формула 2 с прически (СНИМКИ)

"Ред Бул" обърна внимание на различните му визии, пилотът стана хокеист.

19-годишният Никола Цолов е не само един от най-големите таланти в автомобилизма, но и модна икона за тийнейджърите. Българският пилот от Формула 2 впечатли своя клуб "Ред Бул" с атрактивните си прически през годината. На страницата на автомобилния гигант в инстаграм се появи публикация, специално насочена към визията на софиянеца.

Цолов сменя цвета на косата

Българинът винаги е актуален

"2025 беше годината на много прически", пишат от "Ред бул" под поредица от снимки на Цолов. На тях той експериментира с най-различни вариации на косата си - от тъмна, през светлокестенява до силно изрусена. Цолов определено обича буйните къдрици и избягва къса подстрижка.

Една от старите прически

Плейбоят явно е магнит за красивите жени. Цолов имаше връзка с ослепителния испански модел Валерия Суарес, която дори я доведе в България. През есента на миналата година Никола пък успя да свали певицата Крисия, с която в момента се радват на любовта си.

Крисия се кефи на косата на Никола

Междувременно талантливият млад пилот временно смени спорта. Той показа как е изоставил болида и е хванал хокеен стик.

Никола се оказа добър и на хокей

Заедно с други свои съотборници от академията на "Ред Бул" те гонят шайбата на ледената пързалка, оборудвани с подходяща екипировка, кънки и каски.