Модна икона: Никола Цолов впечатли Формула 2 с прически (СНИМКИ)

"Ред Бул" обърна внимание на различните му визии, пилотът стана хокеист.

19-годишният Никола Цолов е не само един от най-големите таланти в автомобилизма, но и модна икона за тийнейджърите. Българският пилот от Формула 2 впечатли своя клуб "Ред Бул" с атрактивните си прически през годината. На страницата на автомобилния гигант в инстаграм се появи публикация, специално насочена към визията на софиянеца. 

Цолов сменя цвета на косата

Българинът винаги е актуален

"2025 беше годината на много прически", пишат от "Ред бул" под поредица от снимки на Цолов. На тях той експериментира с най-различни вариации на косата си - от тъмна, през светлокестенява до силно изрусена. Цолов определено обича буйните къдрици и избягва къса подстрижка. 

Една от старите прически

Плейбоят явно е магнит за красивите жени. Цолов имаше връзка с ослепителния испански модел Валерия Суарес, която дори я доведе в България. През есента на миналата година Никола пък успя да свали певицата Крисия, с която в момента се радват на любовта си. 

Крисия се кефи на косата на Никола

Междувременно талантливият млад пилот временно смени спорта. Той показа как е изоставил болида и е хванал хокеен стик. 

Никола се оказа добър и на хокей

Заедно с други свои съотборници от академията на "Ред Бул" те гонят шайбата на ледената пързалка, оборудвани с подходяща екипировка, кънки и каски. 

 

5 Коментара

17.05.1976г.

преди 44 минути

Мило момиче надежда дойчева защо ми причиняваш това зло, че сакаш за "педофилия" да ме таковата. Мило момиче надежда дойчева, че ти на снимките изглеждаш кротка жена... Поздрави от Перник.

Коментирай

Мангалко дойчева

преди 44 минути

!!! Полина Станчева Хамид и надежда дойчева !!! Използвайте гугъл. Отиди на Изображения. СНИМКА. Статия за ИЗМАМНИЦИТЕ и ПРЕСТЪПНИЦИ. Моята "жена" надежда дойчева е като египетска богиня в тялото е стройна, а у главата е Крокодил. Грозотио надежда дойчева на тая снимка си бела като сиренье.

Коментирай

Бивш от МВР76

преди 43 минути

Клане със секира за Грознио Урунгел и Плешо президенто румен радев. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.

Коментирай

kara

преди 37 минути

Misleh,che sam se podstrigva.

Коментирай

Мангалко дойчева

преди 25 минути

До "кара". Брадата с тример ли я оформяш. Раторичен въпрос.

Коментирай

Коментирай

