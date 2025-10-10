НАГЛОСТ! Актьорът Любо Ковачев паркира като селски тарикат (ФОТО)

Читателски сигнал до HotArena взриви социалните мрежи с показен пример за звездно безочие. Главният герой – актьорът Любомир Ковачев, познат от театралната сцена и няколко сериала, но очевидно с доста разхлабено чувство за ред и морал.

„Бай ви Любчо“, както го нарича подателят на сигнала, се появил на ул. „Козяк“ в столицата и демонстративно паркирал директно върху тротоара, точно пред пекарна. Вместо да търси място като нормален шофьор, актьорът решава, че правилата са само за простосмъртните.

Докато пешеходците се чудят откъде да минат и слизат на пътното платно, за да заобиколят колата му, колите едва се разминават. „Един човек му направи забележка, а тоя махна с ръка“, разказва очевидец на наглата случка.

„Явно актьорът си е купил ново Peugeot, но не и малко възпитание“ коментира читателят. И продължава: „София се напълни с такива „бай Любчовци“, които си мислят, че са хванали Господ за шлифера и могат да спират като шейх в пустинята“.

Факт е, че снимката, изпратена до редакцията, показва нагло спрял автомобил, който буквално блокира тротоара. За обикновените граждани – глоба. За някои „звезди“ – просто още един ден без последствия.