Нападател на "Левски" заби Мис България

Нова миска краси стадион "Георги Аспарухов". Нападателят на "Левски" Борислав Рупанов заби Теодора Мудева, научи "България Днес".

Звездната двойка е заедно от известно време. Отскоро вече не крият връзката си. Тези дни споделиха и първата си обща снимка в социалните мрежи. Теодора качи кадър на двамата заедно с кучето си и емотиконка сърце.

Теодора е кака на новия си любим. Тя е с две години по-голяма от юношата на "сините", който този сезон получава шанс да се докаже в първия състав.

Мудева е една от най-красивите Мис България в последните години. Тя спечели приза през 2018-а. Стана изключително популярна през 2023 година с участието си в риалити формата "Игри на волята", сезон 5. В шоуто миската беше с тогавашното си гадже - модела Румен Радев. След предаването двамата дори се сгодиха. Изненадващата им раздяла дойде в ранната пролет на тази година.

Инстаграм раздели риалити звездите Теодора Мудева и Румен Радев. Двамата се отследваха в мрежата, което веднага предизвика коментарите на последователите. "Заедно ли са изобщо двамата", се превърна в най-често задаваният въпрос в профила на миската.

Мудева е третата Мис България на "Герена"

Носителката на титлата "Мис България" е спряла да следва профила на доскорошния си годеник и участник в риалити формата "Игри на волята" Румен Радев. От своя страна той е направил абсолютно същото. Последователи на хубавицата в мрежата забелязаха, че тя е спряла да носи и годежния пръстен на ръката си, който Румен й даде малко след като риалитито завърши.

"Не искам да коментирам темата дали сме заедно. Ще оставя без коментар и въпроса защо не си нося пръстена", заяви тогава Мудева. Все пак скоро след това се разбра, че раздялата им е окончателна.

Няколко месеца по-късно красавицата е щастлива с новия мъж до себе си - футболиста на "Левски". Така тя е третата мис, която грее на "Герена". Помощник-треньорът Дарко Тасевски е щастливо женен за Мис България 2010 Ромина Андонова. Двамата са една от най-харизматичните ВИП двойки. Най-опитният футболист на "сините" Георги Костадинов пък е има брак с Мис България 2015 Радостина Тодорова.