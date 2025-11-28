Последни
Популярни
Горещи

Нападател на "Левски" заби Мис България

https://hotarena.net/laifstail/napadatel-na-levski-zabi-mis-balgariya HotArena.net
Румен Димитров
1106
Нападател на "Левски" заби Мис България

Румен Димитров
1106

Нова миска краси стадион "Георги Аспарухов". Нападателят на "Левски" Борислав Рупанов заби Теодора Мудева, научи "България Днес".

Звездната двойка е заедно от известно време. Отскоро вече не крият връзката си. Тези дни споделиха и първата си обща снимка в социалните мрежи. Теодора качи кадър на двамата заедно с кучето си и емотиконка сърце.

Теодора е кака на новия си любим. Тя е с две години по-голяма от юношата на "сините", който този сезон получава шанс да се докаже в първия състав.

Мудева е една от най-красивите Мис България в последните години. Тя спечели приза през 2018-а. Стана изключително популярна през 2023 година с участието си в риалити формата "Игри на волята", сезон 5. В шоуто миската беше с тогавашното си гадже - модела Румен Радев. След предаването двамата дори се сгодиха. Изненадващата им раздяла дойде в ранната пролет на тази година.

Инстаграм раздели риалити звездите Теодора Мудева и Румен Радев. Двамата се отследваха в мрежата, което веднага предизвика коментарите на последователите. "Заедно ли са изобщо двамата", се превърна в най-често задаваният въпрос в профила на миската. 

Мудева е третата Мис България на "Герена"

Носителката на титлата "Мис България" е спряла да следва профила на доскорошния си годеник и участник в риалити формата "Игри на волята" Румен Радев. От своя страна той е направил абсолютно същото. Последователи на хубавицата в мрежата забелязаха, че тя е спряла да носи и годежния пръстен на ръката си, който Румен й даде малко след като риалитито завърши.

"Не искам да коментирам темата дали сме заедно. Ще оставя без коментар и въпроса защо не си нося пръстена", заяви тогава Мудева. Все пак скоро след това се разбра, че раздялата им е окончателна.

Няколко месеца по-късно красавицата е щастлива с новия мъж до себе си - футболиста на "Левски". Така тя е третата мис, която грее на "Герена". Помощник-треньорът Дарко Тасевски е щастливо женен за Мис България 2010 Ромина Андонова. Двамата са една от най-харизматичните ВИП двойки. Най-опитният футболист на "сините" Георги Костадинов пък е има брак с Мис България 2015 Радостина Тодорова.

Тагове:
Още от Лайфстайл

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.