Написаха рап хит за Никола Цолов: Минава ги всички, другите са на блъскащи колички! https://hotarena.net/laifstail/napisaha-rap-hit-za-nikola-colov-minava-gi-vsichki-drugite-sa-na-blaskashti-kolichki HotArena.net

„Никола Цолов ги минава всички, другите палячи са на блъскащи колички.“

Така в рап вариант възпя родния талант в автомобилните спортове ботевградчанинът Здравко Стефанов.

Станалата много популярна снимка на пилота ни във Формула 2 Никола Цолов пред портрета на Айртон Сена не е случайна. Именно в Монако, където бразилецът има паметни победи, българинът кара много добре и се снима пред идола си. Паралела прави Здравко Стефанов, който направи рап хит за родната гордост в автомобилните спортове.

„Фен съм на спорта от малък“, разказва Стефанов. „Едни от първите ми детски спомени са как баща ми и чичо ми гледаха всяко състезание от Формула 1, а аз седях с тях, тогава макар да не разбирах всички детайли на този сложен спорт.

Следя Формула 1 от около 20 години и когато Никола започна да постига успехи в испанската Формула 4, започнах да го следя отблизо.“

Без тогава да го е знаел, Здравко е имал досег до Цолов преди години, споделя самият той.

„Докато бях студент, работех като инструктор на картинг пистата в столичен мол и впоследствие разбрах, че Никола е идвал да кара там. Тогава е бил на около 10-11 години. Тогава не ми е направил специално впечатление, защото идваха много деца всеки ден“, разказва Стефанов.

По-специалното е, че и двамата имат връзка с Ботевград.

„Това също ме подтикна да следя развитието му от испанската Формула 4, през Формула 3 и академията на „Алпин“ до преминаването му към „Ред Бул“.

Здравко Стефанов по професия е процесен експерт в авиационна фирма за ремонт на самолети, където работи от над четири години. Но музиката му е в кръвта.

„Музиката е мое хоби от дете“, разказва той. „Аз съм от семейство на музиканти, майка ми беше учителка по музика. Като тийнейджър бях в рок група, свирех на китара, а по-късно се научих да свиря и на бас и синтезатор. Сега се занимавам сам със синтезатора и компютъра – мога да изкарам всякакви инструменти и сам си правя всичко.“

Като дългогодишен фен на Формула 1 Здравко е малко предпазлив относно бързото развитие на Цолов по пътя към Формула 1.

„Никола прави невероятни неща във Формула 2. В последното си състезание демонстрира страхотен старт, тактика и хладнокръвие, като успя да надиграе съперниците си по всеки параграф. Що се отнася до Формула 1, там нещата са сложни и често зависят от политика, маркетинг и правилен тайминг.

„Ред Бул“ са известни с това, че са много сурови към пилотите си и там няма много място за морал. Ако се отвори свободно място поради размествания в отборите, смятам, че нашето момче има реален шанс“, казва Здравко.

Автомобилният спорт не е единствената страст на Стефанов, все пак е от Ботевград.

„Играл съм баскетбол дълги години в „Балкан“ и дори съм ходил по лагери с Александър Везенков. Познавам семейството му много добре – майка му беше лекар на мачовете на „Лукойл“, а баща му беше шеф на спортната секция там. С Везенков-старши често се засичаме и на тенис корта. Ботевград наистина е баскетболен град с много легенди“, признава Здравко Стефанов.