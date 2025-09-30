Напориста филипинка вкара Симеон Николов в леглото си, предлага му брак (СНИМКИ)

Българският волейболен герой Симеон Николов се оказа големият секссимвол на Световното първенство, проведено във Филипините. Куп женски сърца се разтуптяха учестено по една от нашите спортни звезди, окичили се със сребърните медали. Оказва се, че не една, а няколко филипинки са предложили директно брак на 208-сантиметровия млад българин.

Реализатор номер 1 на турнира може да стана Александър Николов, но неговият по-малък брат спечели най-много фенки в азиатската страна. Последователите му в социалната мрежа инстаграм лавинообразно са набъбнали до 436 хиляди, като преди шампионата бяха петцифрено число. До момента 18-годишният Мони не е показвал гадже до себе си, което още повече амбицира надъханите филипинки. След всеки мач те го обграждат за снимки и автографи, издигат плакати, като на някои от тях дори можеше да се прочете, че му предлагат брак.

Една от най-настоятелните мераклийки за Симеон е азиатка на име Халин. Фенката направо си е загубила ума по българския спортист. Мацката не спира да изпраща послания на Николов с предложения да се ожени за нея. Обсесията й стига дотам, че дори си е направила профил в ТикТок, в който твърди, че е гадже на световния вицешампион. Преглеждайки социалката, се натъкваме на редица снимки, генерирани с изкуствен интелект. На фалшивите кадри двамата позират в романтични сцени - ту се гушкат на пейка в парка, ту са заедно по пижами в леглото.

Изкуствено генериран кадър, на който двамата са в леглото

"Моята любов", пише за Мони върлата почитателка. Халин е толкова обсебена от българина, че дори сменя реалната си фамилия с "Николов". В ТикТок момичето изписва имената си на кирилица, популяризирайки още повече славната ни азбука. "Аз вече победих", пише азиатката под друг кадър, на който гушка Симеон в залата след загубата срещу Италия.

Халин мечтае да е жената до Николов

И докато Халин само мечтае за Николов, то друга по-популярна филипинка стига до реален физически контакт с него. Тя също не крие, че е влюбена в родния герой.

Става въпрос за филипинската волейболистка Микаела Белен, която местните наричат просто Бела. Тя бе забелязана да причаква Симеон след всеки негов мач от първенството и дори да общува с него, да се снимат. В един от случаите самият Мони отива до трибуните, за да стисне ръката й, което е увековечено от фоторепортерите. Бела е сред водещите имена във филипинския женски волейбол. Тя е с пет години по-голяма от българския разпределител, висока е 173 см.

Мони хваща ръката на Бела Белен

Кариерата й се развива стремглаво нагоре, като в момента играе за тима на "Кепитъл Солар Спайкърс". Филипинската красавица е готова да напусне родината си, тъй като към нея вече има сериозен интерес от италиански и турски тимове. Предстои да разберем дали познанството й със Симеон ще се задълбочи.

Волейболистката Бела го причаква за снимка

По-големият му брат Александър обаче не може да отвърне на близостта на нито една от филипинките, тъй като е сериозно обвързан от няколко години. В същото време красивата му приятелка Юлита Димитрова намери прекрасни думи, с които да изрази чувствата си към него след фурора на световното първенство.

"Когато гледам към теб сега, виждам не просто финалист - виждам всички тъмни сутрини, в които не ти се ставаше, всички нощи, в които болката надделяваше над желанието, всички мигове, в които си оставал, за да покриеш още една тренировка. Всяка твоя крачка към тази сцена е сторена с отмъстителна любов към мечтата - не за слава, а за истината в теб самия.

Плаках, когато те видях да се бориш, и пак плача от гордост - защото знам цената, която си платил. Този финал не е край; той е доказателство, че човешкото сърце може да бъде по-силно от страховете ни, че устремеността надделява над съмнението, а упоритостта ражда легенди.

Излизай там не заради аплодисментите, а за да покажеш на света какво означава да не се предаваш. Ако съдбата реши друго - помни: ти вече си промяната, която вдъхновява. Благодарна съм, че съм свидетел на пътя ти. Играй със свободата в душата и огъня в сърцето - и нека този миг остане светъл пример за всички, които ще дойдат след теб!", гласи романтичното съобщение на Юлита, за която "България Днес" първи писа.

Юлита се обясни в любов на Александър

Двамата са заедно от 5 години, а в момента живеят в къща в Италия, където Алекс играе. В телевизионно интервю пред водещата Венета Райкова дамата до волейболната звезда добави още:

"Старая се да не преча на Алекс, искам да е само насочен във волейбола и нищо друго да не го вълнува. Трябва да се правят компромиси с много неща", споделя Юлита. Тя е гледала големия финал с Италия (1:3) във волейболната зала на "Левски" в София. "Беше вълнуващо - да чуваш имената на тези момчета и "Българи, юнаци" силно да се крещи, беше нещо страхотно", споделя бъдещата снаха на волейболната легенда Владо Николов.

"Запознахме се на имен ден на наш приятел. Това беше съдбоносна среща, защото нямах намерението да ходя на този имен ден. Израснала съм в Италия и нямах представа кой е Владимир Николов и че той му е син. Това беше предимство пред другите, защото любовта ни тръгна въпреки този факт. Първоначално си станахме най-добри приятели, но с времето това се превърна в истинска любов. Тя обаче тръгна, когато той замина да играе в САЩ. Бяхме си казали: "Дай да видим какво ще се получи между нас". Не предполагахме, че това ще се превърне в голяма любов, която продължава вече 5 години", разказва Юлита.

Майката на волейболните братя Симеон и Александър Николови - Мая, сподели, че за никаква сума не би продала момента, в който тя прегърна синовете си след финала.

"Минахме да видим момчетата - много са изморени. Сигурно са празнували снощи, но в момента са "пребити" и щастливи. Те не могат да осъзнаят колко са известни тук, във Филипините, и колко много хора са ги подкрепяли в България. Да видиш синовете си да успяват, е неизмеримо щастлив момент за всяка майка. Дали ще свири пиано пред 300 души, или ще го гледа цялата страна, винаги е повод за гордост за майката", каза Мая Николова.

Със 100 подаръка се връщат братята

Братята Александър и Симеон Николови се прибират от Филипините с общо над 100 торбички с подаръци от обожателки и местни фенове. Българските волейболни звезди не са върнали нито един армаган и са претъпкали самолета за към София. Това разкри в своя публикация Алекс и дори показа снимка. Забилият най-много точки на световното първенство (173) изказа своите благодарности към любовта на местните.

Подаръците на Алекс

"Благодаря ви, Филипини! Ще занеса тези подаръци вкъщи и ще говоря с уважение за вашата щедрост и гостоприемство", написа Николов в публикацията си в инстаграм.