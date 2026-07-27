Насар заведе гаджето на яхта! (ГОРЕЩИ СНИМКИ)

Карлос Насар заведе гаджето на яхта из Егейско море.

Щангист №1 в света и волейболистката Александра Костадинова обикалят по островите и си правят истинско парти. Насар е гол до кръста и показва все по-впечатляващата си фигура, а Александра почти не го изпуска от обятията си.

„Събираме спомени“, казва красивата спортистка. От своя страна Карлос показва и танцови умения на гръцки хит с широка усмивка на лице, пише "България Днес".

Олимпийският, трикратен световен и четирикратен европейски шампион Карлос Насар

получи почивка

тъй като е в Турция за подготовката си за световното първенство в Нинбо (Китай) от 27 октомври до 8 ноември. От няколко дни Насар е в Анталия, а там му помагат масажистът Венци Стоянов, мениджърът Николай Жейнов и братът на звездата ни в щангите – Иван Насар. Карлос е заявил пред хора от федерацията, че иска да съчетае тренировките с разпускане на плажа, а в България не може да намери такова място от гледна точка на спокойствието.

Доскоро двамата с Александра бяха заедно в Белмекен, където Насар води подготовка. В началото на месеца те

отпразнуваха там

рождения ден на Александра, като щангистът осигури заря в нейна чест и се обясни в любов.

„Радвам се, че си част от живота ми, и ти благодаря за всички прекрасни моменти, които споделяме заедно“, написа Насар.

Сега смениха планината с морето и събират тен.

„Където и да отида, не ме оставят на мира. Не мога да остана незабелязан. Всеки иска снимки и автографи, а аз не отказвам на никого“, смее се Карлос.