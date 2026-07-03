Наше момиче в Холивуд залюби филмов красавец

След шумния край на петгодишната си връзка с актьора Джейк Шорт новата българска надежда в Холивуд Мика Абдала отново е на крилете на любовта.

Колегите от хитовия сериал Off Campus Джош Хюстън и Мика Абдала официално са във връзка, съобщи източник пред Entertainment Tonight.

Потвърждението дойде след седмици слухове и ден след като снимки на двамата, показващи обич в Париж, се разпространиха в социалните медии.

Абдала, която е от български произход, наскоро се раздели с актьора Джейк Шорт, като нейният представител сподели новината за раздялата им на 1 юни.

По време на пресконференцията на шоуто си Хюстън и Абдала често се появяваха заедно в интервюта и публикации в социалните медии. Интересът към отношенията им нарасна през юни 2026 г., след като се появиха техните папарашки снимки от френската столица.

След премиерата на Off Campus по Prime Video, феновете започнаха да обсъждат приятелството на Хюстън и Абдала извън екрана в социалните медии.

Въпреки че героят на Хюстън, Джъстин Кол, и героинята на Абдала, Али Хейс, споделяха ограничено време на екрана през първи сезон, зрителите забелязаха, че актьорите често се появяват заедно по време на промоционалната кампания на сериала.

В майско интервю за The Hollywood Reporter, Абдала говори за близката връзка, която актьорският състав е развил по време на снимките и промотирането на сериала.

„Не мога да се наситя на тези хора“, каза тя. „Наистина, по време на това престурне, не мога да си представя, ако не летях веднага за Ванкувър с всички тези хора.“

С напредването на месеца слуховете за връзка между Абдала и Хюстън придобиха повече внимание, след като австралийското радиопредаване 2DayFM Breakfast with Nath & Emma обсъди спекулациите около колегите.

По време на сегмента, ководещата Ема Чоу каза: „От няколко седмици се носят слухове, че две звезди от Off Campus се срещат в реалния живот.“

„Един от приятелите ми работи в луксозна марка от висок клас и някой много близък до Джош Хюстън присъства на шоу за тази луксозна марка и слуховете вече се разпространиха“, добави продуцентът Си Джей. „Този човек може да го е потвърдил.“

25-годишната актриса е хитово лице от новия тийн сериал Off Campus на Prime Video. Оказва се, че чаровната брюнетка, която е родена в Тексас, всъщност е от български произход и се гордее с това.

Въпреки че не е живяла в родината ни, Мика гордо споделя за своите български корени и балканските традиции. Тя разказва, че баща ѝ, Георги, е имигрирал в САЩ от България, а и до днес в дома ѝ се говори на български.

В момента брюнетката и любимият ѝ снимат сезон 2 на въпросния сериал на Prime Video във Ванкувър.

Колкото до Джош Хюстън, той е австралийски актьор и е на 29 години. Най-известен е с ролите си в австралийските телевизионни сериали Dive Club, More Than This, Heartbreak High, Bali 2002 (и трите от 2022 г.), както и с работата си като модел.