Наталия Симеонова откри буса на „Море от любов“, още е в движение!

Емблематичният бус на предаването „Море от любов“ още е в движение!

Оказва се, че първото возило, с което екипът на Наталия Симеонова обикаляше страната, за да среща разделени сърца и да сбъдва мечти, още е на пътя. Години след излъчването на последния епизод превозното средство продължава да върши работа. Това разкри с вълнение самата Наталия Симеонова.

„Навремето беше нов и много хубав. С годините остаря и Денис ми каза да го дам за скрап, просто да го отпишат от КАТ“, разказва Наталия. В търсенето на фирма за предаване един човек разбира какво возило се отписва и категорично възразява: „Как така ще го дадете за скрап? Аз ще го купя.“ Така бусът намерил нов живот и нов собственик.

Оказа се, че този човек има и автосервиз, в който е стегнал буса. Така той още се движи, разбира се, без емблемата на „Море от любов“, разкри телевизионната водеща.

Към днешна дата превозното средство е на всекидневна работа в озеленителна фирма. Навремето, боядисан в ярки цветове и с логото на предаването, бусът беше разпознаваем от километри. За мнозина появата му пред блока или в родното село беше изключително вълнуваща, защото носеше надежда за среща, прошка и ново начало.

„Какви ли не случки и истории сме имали с този бус. Много е интересно как хората го приемаха навсякъде – включително и в авиобаза Граф Игнатиево. Влизали сме с буса и то не с предварително разрешение, а в момента, в който се появихме, бариерата просто се вдигна. И ние влизаме да търсим Боби – така се казваше тогава нашият герой. Защото това е бусът на любовта, а не бусът на терористите. Много е хубаво да те асоциират с любовта“, спомня си с носталгия легендарната водеща.

Любовното предаване започва излъчване на 25 май 2002 г. и е свалено от ефир през януари 2012 г. Сюжетът се въртеше около събирането на разделени. Емблематичното возило обикаляше цялата страна и беше много разпознаваемо. Следваше покана в студиото, където двамата участници се срещат лице в лице и имат възможност да подновят връзката си или да изяснят отношенията си. Симеонова често си спомня за десетте години, в които е влагала душа и сърце в работата си. Водещата споделя, че е съветвала искрено своите герои и се е опитвала да оправи отношенията им.

Наталия споделя и че е отвратена от форматите за любов, които вървят в момента в българския ефир. Без да споменава конкретни имена, водещата бе категорична: „Това е имитация на имитацията на супер долни неща. По някакъв начин изпитвам съжаление към тях, защото те никога няма да разберат какво наистина е усещането на любовта.“