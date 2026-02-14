Васил Найденов: Няма вече забранена любов! Днес може да гледаме и космическо порно

С натискането на две копчета вече може да се види всичко, истинските чувства изчезват, казва знаменитата поп звезда в навечерието на Свети Валентин

"Днес, ако човек реши да гледа порно, може толкова много да гледа, дори и космическо порно може да гледа! Но и това вече не е интересно, защото, ако преди години е било забранено и е имало някакво тайнство, то днес всичко е на показ". Това каза с разочарование в гласа голямата естрадна звезда Васил Найденов пред "България днес" по повод празника на влюбените.



"В момента дори ме хващате за гледам "Казанова" и гледам тайнството на любовта и любовника Казанова. И това, което той е оставил в историята, е щтукотливо и интересно, но днес за едно дете от 3-и клас тайнството на любовта нищо не значи, то дори не би се заинтригувало какво толкова й намират на тази забранена любов, защото днес няма забранена любов", настоява изпълнителят на вечния хит "Сбогом, моя любов" .



По думи на естрадната легенда това е причината интересът на съвременния човек към любовта и секса да е по-различено от миналото. " Всичко е навързано, не е нужно да си психолог, за да се досетиш откъде и защо идват промените като цяло в обществото", роптае 75-годишният изпълнител, който миналага година спечели най-престижната награда "Най-обичан български поп изпълнител на всички времена" на официална церемония в зала "Арена Армеец".



И обяснява откъде идва различното отношение днес към любовта: "Без да си позволявам да обобщавам, но нашето поколение като начало е доста неграмотно в посока технологии. И е съвсем нормално, не искам да се оневинявам... Сигурно има хора, които са на моите години и се учат, защото това трябва да се учи. Но при дечурлигата, виждате, за тях технологиите и изкуствения интелект са ежедневие. Но пък технологиите ги промениха като характери. И това, че не четат, защото нашето поколение много четеше и се интересуваше, а децата получават всичко наготово като натиснат две копчета, което променя децата, кара ги да не мислят, дори да не чувстват", настоява изпълнителят на песента "Любовта, без която не можем" .



И после убедително обяснява: "Младите не усещат какво е желанието и жаждата за информация, те я получават наготово и това ги прави по-студени, по-безлични. Всъщност затова и съвременната музика е такава, и изкуството е такова - то е доста по-бездушевно, доста по-импотентно, доста по-безлично". И на финала най-обичаната естрадна звезда заключава: "Затова и в момента текстовете на песните са от по три думички и общо взето се въртят от кръста надолу". Прав е!