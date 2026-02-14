Диляна Попова разпали страстите навъх Свети Валентин (ГОРЕЩИ СНИМКИ)

В Деня на влюбените Диляна Попова избра да празнува по свой начин – с морски залез, тишина и страст към природата. Актрисата публикува горещи кадри от плажа, придружени от краткия, но красноречив текст: "В любов с природата".

На снимките Диляна позира на фона на огненото небе и спокойното море, облечена в изчистен черен бански. Силуетът ѝ се откроява на фона на залеза, а почитателите ѝ веднага отбелязаха превъзходното ѝ тяло и перфектните форми.

Кадрите събраха стотици харесвания само за минути, а нейните последователи не спестиха суперлативите си. С романтичен привкус и доза провокация, Попова показа, че за нея любовта може да бъде и към свободата, и към природата - особено когато всичко това е обляно в златната светлина на залеза.