Вижте защо Ритон отсвириха Алла Пугачова и Максим Галкин в София

Руската суперзвезда Максим Галкин ще посети България на 7 март, когато е концертът му а зала „България“. Събитието е част от европейското му турне, като с него ще дойде и жена му - легендарната Алла Пугачова.

Известният руски комик и телевизионен водещ ще стъпи за пръв път на българска сцена С шоуто той отбелязва своята 50-а годишнина. Той и руската прима са заедно вече четвърт век, но отношенията им и до днес продължават да будят огромен интерес. Няма как да е иначе, след като Алла му е кака и е по-възрастна от него с 27 години.

Филип Киркоров е първият, който ги запознава през 2001 година. Тогава двамата с Алла вече са разделени. Дълги години се смята, че Галкин не е влюбен в певицата, а в парите и славата й.

По това време обаче неговата кариера вече е тръгнала нагоре и той е водещ на руската версия на „Стани богат", а с днешна дата руското издание на „Форбс“ го нарежда на 4-о място по богатство, изпреварвайки самата Алла Пугачова и Филип Киркоров. Двамата имат и две деца.

„Разбира се, че се познаваме с Алла и с Максим. С нея повече, разбира се. За съжаление няма да успеем да отидем на концерта, колкото и да ми се иска, защото трябва да поддържаме форма за нашия концерт на 18 март“, каза пред „България Днес“ Здравко от „Ритон“. Той вече се движи без патерици репетира, дори танцува. Ходя всеки ден на ре хабилитации, спазвам какво ям. Правя упражнения, костюми мерим, въобще всичко, което е нужно, за да сме топ за хората, които ще ни гледат Нашите фенове са най-важни за нас“, сподели Здравко.

„Какво да кажа за Алла? Тя вече не пее за разлика от нашата Лили Иванова, която е феномен и продължава напред. Тя доказва, че няма възраст и цифрите не са толкова важни, когато имаш воля, характер и талант. А това дали Алла и Галкин се обичат, си е тяхна работа. Ние сега се готвим за нашето шоу, то ни е най-важно“, с усмивка споделя талантливият изпълнител.