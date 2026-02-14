Приберете тризначките в лудница: Вяра и Надежда в тежко състояние – този път не е смешно (ВИДЕО) https://hotarena.net/laifstail/priberete-triznachkite-v-ludnica-vyara-i-nadezhda-v-tezhko-sastoyanie-tozi-pat-ne-e-smeshno-video HotArena.net

Когато през 2006 година тризначките Вяра, Надежда и Любов влязоха в къщата на "Биг Брадър", бързо се превърнаха в най-обсъжданите лица на българския риалити ефир.

Скандали, интриги и щипка селска простащина – всичко това им осигури слава, но днес обаче реалността е различна. В социалните мрежи се появи поредното видео, заснето във Великобритания, на което се виждат Вяра и Надежда да просят по улиците.

Кадрите предизвикаха бурна реакция – едни ги съжалиха, други ги упрекнаха, а трети ги видяха като пример за това колко краткотрайна може да бъде славата.

Обаче положението хич не е смешно - двете момичета явно са отключили тежко психическо заболяване. Те говорят несвързано за някакви пакистанци, които ги използват да си зареждат такситата. И молят американското правителство за помощ.

Очевидно става въпрос за форма на шизофрения, или нещо подобно, което със сигурност изисква спешно лечение. Добре поне, че сестра им Любов се отърва, омъжи се и сега си гледа детето.

А вие вижте колко са превъртели останалите две сестри: