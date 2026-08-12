НЕ Е ЗА ВЯРВАНЕ! Вижте на какво е заприличал Иван Христов! Стана нацепен батка (СНИМКИ) https://hotarena.net/laifstail/ne-e-za-vyarvane-vizhte-na-kakvo-e-zaprilichal-ivan-hristov-stana-nacepen-batka-snimki HotArena.net

Иван Христов направо е неузнаваем! Продуцентът, когото години наред публиката свързваше с далеч по-мека и дори леко подпухнала визия, вече демонстрира стегнато, мускулесто тяло и физика, която повече подхожда на фитнес маниак, отколкото на телевизионен продуцент, пише Intrigi.bg.

Новите кадри се появиха в Инстаграм профила на фитнес треньора Ванко Pump and Run, който от години работи с Христов. Двамата позират на морето, а най-силно впечатление правят оформените рамене, ръце и корем на Иван. На 46 години той изглежда в несравнимо по-добра форма, отколкото преди 10–15 години.

„Първата снимка е от днес, втората е от лятото на 2024. Ще отговаряме въпроси“, гласи краткият текст към публикацията.

И действително сравнението е красноречиво. Само за две години Христов е изчистил фигурата си още повече и вече има изразена мускулатура. Промяната обаче всъщност започва много по-рано.

Преди повече от десетилетие, във времето на брака му с Вихра Петрова, Иван изглеждаше коренно различно. Тогава самият той не криеше, че има сериозен проблем с алкохола, а периодът видимо се отразяваше и на външния му вид – по-уморено лице, по-тежка фигура и далеч по-състарено излъчване.

След като в живота му се появи Ирина Тенчева, промяната стана все по-осезаема. Иван постепенно се раздели със старите си навици, започна да обръща сериозно внимание на начина си на живот, а през годините формата му ставаше все по-добра.

Сега обаче продуцентът очевидно е минал на съвсем друго ниво. От слаб и стегнат той вече е станал откровено мускулест – с широки рамене, оформени гърди и ръце, които трудно могат да останат незабелязани.

Ако преди години някой беше показал днешната му снимка и беше казал, че това е Иван Христов, вероятно малцина щяха да повярват. От телевизионния бохем с бурен начин на живот почти не е останала следа – на негово място вече стои един напълно преобразен мъж с физика на батка.