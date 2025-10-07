Не може да бъде! Део чукна 50!

"Младостта ми е ген. Дължа го на двете ми баби - Даша, която преди две седмици стана на 99, и на другата - Данка, тя, за съжаление, почина в началото на 2025 г. на 95 години."

Това разказа пред "България Днес" тв водещият Деян Славчев-Део. Вярвате или не, на днешния ден звездата от малкия екран чуква цели 50 години. Възраст, която грам не му личи, а напротив - Део сякаш младее все повече.

"Последните 10 лета не пия алкохол. Само по време на годишната отпуска, която е 14 дни. Тичам, къпя се в студени води. Посмирих се много. Получих своите шамари, но имам хубавите си мигове. Благодарен съм на съпругата ми, която ме направи баща", щастлив е култовият изпълнител.

Деян, който е зодия Везни, определено не е фен на рождените си дни. Днес по изключение празнува юбилея в семейна компания. Всички заедно се събират в ресторанта на приятеля му Лео, където се забавляват от сърце.

"Имам чувството, че чак като стана на 55, ще мога чисто финансово да направя някакво събитие, на което да мога да поканя всички хора, с които сме работили през години и сме имали страхотни мигове. Засега съм събрал най-близките ми, после ще почерпя и приятелите и колегите. Молбата ми към всички, и към жена ми включително бе да не носят подаръци", разкри още Део.

Део е благодарен на любимата си Мариана, че го е направила баща

Любимецът на зрителите е безкрайно щастлив и в работата си като водещ на "Спорт тото". Отскоро Славчев вече не си партнира с Марина Кискинова, с която теглеха печелившите числа в ефира на БНТ. За разлика от колежката си Деян е доволен от екипа, с който работи.

"Тази година имах страхотни поводи за радост. Сестра ми роди момиченце - Дора, което е първото след 6 поредни момченца в рода ни. Щастлив съм и защото малкият ми син тръгна в първи клас и се справя много добре", похвали се младоликият юбиляр.

Екипът на "България Днес" желае на Део здраве и още поводи за усмивки!