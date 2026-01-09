Ненчо Балабанов: Разсмях Мая Бежанска до сълзи с образа си на римски генерал

„Много ми хареса да играя римски генерал!“

С това признание пред „България Днес“ Ненчо Балабанов, спечелил си заслужено слава предимно като комик, доказа, че превъплъщаването в коренно различно актьорско амплоа не само е „мисия възможна“ за него, но и пасва на вътрешната му професионална същност и търсения.

„Качих едва наскоро трейлър от британската документална поредица от 2017 г. „8 дни, които създадоха Рим“, на първо място, за да покажа, че не само аз, но и моят колега Китодар Тодоров се справя прекрасно с ролята си на римски ковчежник", поясни водещият на „Сделка или не“. На второ място, добави водещият на „Сделка или не", е трябвало да се изчака уреждането на авторските права.

По думите на Балабанов поредицата се е снимала в студията на бившия киноцентър в Бояна, оборудван с подходящи за епохата на древния Рим декори.

„Кастинг директор на продукцията беше Мая Бежанска. И в момента, в който ми даде този супер сериозен, драматичен текст, на английски, разбира се, и аз започнах да го пресъздавам като драматичен герой, тя се спукваше от смях. Не защото не се получава добре, а защото не е свикнала да ме вижда в такива роли. Предполагам, че така е било и при Китодар и кастингът с него също е бил доста забавен. Не съм предполагал, че на 180 градуса може да се обърне полюсът на възприятието за моето амплоа. За радост, британският екип не ни беше гледал при нашите превъплъщения в България и предполагам, че за тях няма нищо особено в цялата ситуация. Но за нас има. Двама комедийни колоси се изправят в една супер драматична ситуация - това определено заслужава да се види, затова и постнах линк към епизод 5 от поредицата, в който участваме с Китодар“, сподели още Ненчо Балабанов.

Звездата от „Столичани в повече“ довери, че за него е било „огромно предизвикателство“ да се вживее в образа на римски генерал. „Много, много любопитно е за един актьор да се самопредизвика с един такъв силно драматичен образ“, сигурен е обичаният комедиант.

„По време на репетирането на самите сцени с Китодар се спуквахме от смях, защото той е изключителен комедиен актьор, който всяка една ситуация обръща на шега, а там трябваше да бъдем много сериозни. Често му правех забележки: “Пич, ние много добре се смеем с теб, но след малко, като кажат „екшън“, ние трябва да сме драматичните римляни, които сме могли да бъдем. Затова дай да спрем за малко и да си направим сцената!“. Бях много изненадан, че Китодар може да изиграе толкова драматична роля, не че съм се съмнявал в неговите способности“, разказва през смях Балабанов.

Водещият на полулярното риалити сподели и че за сефте му се наложило да язди кон за ролята си в документалната поредица и след малка подготовка се справил на шест. „Вярно, не ми разрешиха да препускам в галол, но яздих в тръс, което е с една степен по-малко рисковано“, разказа още Ненчо Балабанов.