Ники Чакалов от „Игри на волята“ смени гаджето (ВИДЕО)

Ники Чакалов от „Игри на волята“ направи рязък „трансфер“ на гаджетата. Мачото се раздели с изгората си Валерия и заби нова сексбомба.

От няколко месеца насам мускулягата е щастливо обвързан с русокоската Василена Тотева. 25-годишната мацка е професионална танцьорка, която също като Чакалов развива успешна кариера в социалните мрежи. Хубавицата е познато лице в редица музикални клипове, а през 2024 г. дори излиза на сцената на концерта на Преслава.

За кратко време Ники и Василена изграждат връзка като от приказките. Двойката нонстоп демонстрира любовта си, споделяйки мили клипчета в мрежата. На кадрите двамата се прегръщат нежно и често се шегуват помежду си. Блондинката е малко ревнива, но това никак не плаши чаровния й възлюбен.

Въпреки че са заедно отскоро, гаджетата вече 4 са посетили редица дестилации както в България, така и в чужбина. Сред тях са Малта, Египет, Гърция и родното Черноморие. На 19 юли младежите отпразнуват с романтика 29-ия рожден ден на Чакалов.

„Честит рожден ден на човека, който ми показва, че мога да бъда щастлива и свободна, без да имам нужда да остана сама. Бъди щастлив!“, поздрави любимото си момче Васи. Лятото е изключително динамично за влюбените, които стават кръстници на цели две дечица.

Ники се впуска в новата връзка скоро след раздяла. До миналата година звездата от „Игрите“ гушкаше шампионката по киокушин карате Валерия Лозанова.

След краха в отношенията им двамата изтриха всичките си общи снимки. Явно обаче са си запазили приятелството, защото продължават да се следват в инстаграм. Бившата на Чакалов пази в тайна личния си живот и не разкрива да е в нови отношения.