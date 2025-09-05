Николета Лозанова превърна кръщенето на дъщеря си в истински светски спектакъл

Семейният живот на Николета Лозанова и Ники Михайлов вече има още една важна духовна стъпка – двамата кръстиха дъщеря си Борислава, пише Intrigi.bg. Малката принцеса прие християнската вяра, а поводът беше ознаменуван с пищно и стилно тържество на брега на езерото Панчарево.

Новината стана публична благодарение на самата Николета, която не пропусна да сподели емоциите си в социалните мрежи.

„Повод е причината, празник е присъствието! Благословени сме, че ви имаме в живота си… Всеки един, който уважи този толкова специален ден, е част от нашето щастие и любов. А най-голямата благословия е тя – Борислава, вече християнче!“, написа гордата майка в Instagram.

Към семейното щастие се присъединиха и куп родни знаменитости, които изпратиха своите поздрави. Сред тях личаха имената на Десислава, Златка Димитрова, Алекс Богданска, Гери Малкоданска и още много други от светския елит.