Нина Добрев на мушката на Филип Буков: Забравяй го този Шон и идвай да се гаджосваме!

Румен Димитров
Филип Буков реши да си пробва късмета с една от най-обичаните български актриси в Холивуд - Нина Добрев. Актьорът изпрати на колежката си серия от забавни и закачливи съобщения в Instagram.

Повод за тях станаха сексапилни снимки, качени в профила на Добрев. На тях актрисата е облечена в прилепнала черна пайетена рокля.

Буков първо се пошегува с бившата половинката на Нина, спортиста Шон Уайт, като написа: "Забравяй го този Шон и идвай да се гаджосваме."

Филип написа и молба към своите последователи: "Някой да се свърже с тази жена, защото ще ме изпусне и ще съжалява до края на дните си."

Буков обаче не спря с едно съобщение, като добави: „Не се мотай, защото си набор 89 и времето лети. А и ще трябва първо баба ми да те одобри. Мачкай Гришо! "

С присъщото си чувство за хумор и самоирония, Филип отново показа защо е сред най-обичаните актьори у нас. 

стрина Гина

преди 23 часа

Самоирония тука нема никаква. Просто Филипчо за пореден път показва на света, че освен страшен лигльо е и простак!

Хаха

преди 22 часа

Ако това момченце с изкубани веждички наистина е писал това на звезда от ранга на Нина Добрев, дава вайб на онанист.

ужасТ

преди 21 часа

Е тва ша е дъното за Нина Добрев, ще следя развитието

До Филип Буков

преди 21 часа

С обиди дами не се свалят, долен боклук. Ща убия , ако ми кажеш така, мърша долна и мръсна.

Пази Боже

преди 21 часа

Няма по-лошо от бг сваляч

Ужааааас

преди 21 часа

Бургурландия са сваляли така приматите и туземците. Грозни, бедни и тъпи били, най вече агресивни и злобни.

До Букова

преди 21 часа

Ила да ми каиш така ща заколя маааааааа Букова боклучарко бедна хомо фъшкио

До Бог

преди 21 часа

Смърт за Филип Буков! Трябва да са научи как се говори с жена!!!!!!!!!!!😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

До Нина Добрив

преди 21 часа

Нино, ни отивай в България, ей такива и по-зле са. Мама им мръсна боклуци.

