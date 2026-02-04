НОВ СКАНДАЛ: Прея обвинена, че копира Керана за "Евровизия" https://hotarena.net/laifstail/nov-skandal-preya-obvinena-che-kopira-kerana-za-evroviziya HotArena.net

Дублиран текст за саможива самодива стана повод за шумен интернет скандал

Грандиозен скандал след националната селекция за "Евровизия" хвърли в смут медийното пространство. В окото на бурята са две от претендентките за короната - певицата Прея и Керана в дует с "Космонавтите".

Всичко започва ден преди финала на шоуто, в което избрахме Дара за най-достоен представител за международния конкурс. На 30 януари Прея представи пред широката аудитория новата си песен "Еделвайс", която самата тя определи като най-личната до момента.

"Тук съм по-уязвима, отколкото си позволявам да бъда обикновено, и веселият ми екстериор, който ми е бронята, е съблечен изцяло", признава гордата люлинка.

И наистина, парчето и нежно и лирично, съчетаващо по красив начин модерното звучене с българския фолклор.

На следващия ден, по време на големия финал, именно "Еделвайс" мулатката изпява на един дъх с емоция, която трогва журито. Един рефрен в припева обаче прави силно впечатление на публиката:

"Самодива саможива. Само слънце я полива. Дивотия си", пее в песента си изпълнителката от нигерийски произход.

Именно първите две думи присъстват в парчето "Жива", което Керана и Космонавтите представиха седмица преди Прея на полуфиналите.

"Само-само-самодива. Само-само-самодива съм аз. Саможива самодива", гласи дублираният припев на групата.

Явното съвпадение буди множество реакции у феновете, които не пропускат да се изкажат в социалните мрежи:

"Бива ли това "саможива самодива" да го краднеш от Керана? Толкова ли е безидеен твоят екип?", смело вини Прея жена от аудиторията.

Друга пък изтъква: "Песента е хубава, но да се изпее още веднъж "саможива самодива", след като Керана и Космонавтите вече изпяха този стих миналата седмица, беше малко странно".

Кой от кого е заимствал и става ли изобщо въпрос за "кражба", се опитахме да разберем, търсейки позициите на изпълнителите. Обратна връзка така и не получихме до приключване на редакционния брой.