Нов СКАНДАЛ разтресе Пазарджишкия театър!

Ако Михаил Булгаков беше жив, като нищо щеше да се захване с продължението на своя "Театрален роман", но пренасяйки действието му... в Пазарджик! Вече над година в главното културно средище на града се вихрят страсти и скандали, някои от които стигнаха и до прокуратурата.

Онзиден спечелилият на 12 юни т.г. конкурса за нов директор на Драматичен театър "Константин Величков" в Пазарджик популярен актьор Димитър Баненкин е уволнил режисьора Гаро Ашикян и доайена на театралната драматургия у нас Константин Илиев. След този административен акт театралната и най-общо културната общественост в града се разцепи на две. Едната застана зад Баненкин, а другата - зад Ашикян и 88-годишния автор на класиката "Великденско вино". Най-странното е, че и двата лагера предпочетоха да си изясняват отношенията в социалните мрежи, като в интерес на истината за широката публика няма яснота намерили ли са и други трибуни за отстояване на позициите си.

Шефът на театъра изложи мотивите си във фейсбук, като подчерта, че решението за отстраняването на двамата творци от щатния състав е "продиктувано от репертоарната програма и бъдещата посока на развитие на театъра". "То не е личностно, не е емоционално и не следва да се тълкува като конфликт", настоява Баненкин. По думите на популярния актьор на Ашикян "му беше предоставена възможност да продължи да работи в театъра, както преди, на хонорар". А зад освобождаването на Константин Илиев стоели съображения за предотвратяването на "административна опасност", тъй като именитият драматург отдавна е надскочил пенсионна възраст.

От групата на опонентите на театралния директор отговориха с "картечен огън" под формата на пост в социалните мрежи с автор Крум Филипов, поет и режисьор на свободна практика.

"Гаро покани Баненкин в Пазарджик за главна роля в "Ревизор". При това много настоятелно. В смисъл - Гаро битки води, за да върне Баненкин в Пазарджик. А той решава да съкрати режисьорския щат, т.е. Гаро, защото имал друга концепция. Не мисля, че изобщо има концепция. Гаро е талантлив творец и тъкмо изкара успешна премиера", посочва Филипов.

Представители на съсловието припомнят, че макар "театърът да не е санаториум", отстраненият от пазарджишката трупа режисьор имал здравословни проблеми, а секссимволъэт на Народния театър Владо Карамазов дори е публикувал наскоро зов за помощ за Ашикян.

От средите на защитниците на действията на Димитър Баненкин пък атакуваха с информацията, че уволненият режисьор е участвал в конкурса за нов дректор на Пазарджишкия театър, но не се е класирал за поста.

Предишният шеф на театъра изхвърча заради схемата с продажби на билети

Предишният директор на Пазарджишкия театър - режисьорът Григор Антонов, син на мастития полицейски шеф от 90-те години ген.Арлин Антонов и съпруг на известната актриса Александра Василева, бе уволнен дисциплинарно от новия културен министър Мариан Бачев с мотивировката "финансови злоупотреби при продажбите на билети". Случаят бе предаден на прокуратурата, но досъдебното производство все още се точи.

Припомняме, че според публикации в открити източници в театъра е била пуснала корени групата на схемаджията Петко Писков, оплела още Родопския драматичен театър в Смолян и Разградския театрално-музикален център. Техните двама директори - Румен Бечев и диригентът Левон Манукян, също изхвърчаха от постовете си още в началото на разследването и културните средища там са с нови шефове.