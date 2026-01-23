Нов живот за Анита Маркова след контузията в "Живот на кантар" (Снимка)

Бъдещето за менторката спира за три месеца след травмата, получена по време на снимките

"Три месеца животът бе спрял за мен. Но се преборих и сега живея нов живот с много перспективи."

Така започва разказа си пред "България Днес" фитнес кралицата на света Анита Маркова. Близо година мина от тежката контузия, която менторката претърпя по време на снимките на "Живот на кантар". До травмата се стигна след изкачване на ескалатор, което трябва да се повтори няколко пъти от участниците. По време на едно от тях Анита удря силно крака си в стъпалото и по нелеп начин се озовава в болница.

Анита е фитнес кралицата на света

"Претърпях сериозна инфекция с последваща спешна операция за отстраняване на хематом и голяма абсцесна кухина, дрениране, дни в болница без свиждания, далеч от децата ми, с толкова много стрес и неописуема болка. Въпреки това знам, че Бог ни изпраща изпитания заедно със силата, която ни е нужна, за да се справим с тях", разкрива менторката в риалити формата, която продължава да вдъхва сили, кураж и мотивация на затлъстели хора да се борят с килограмите и да започнат кардинално нов живот.

В тези дни фитнес кралицата на света преоткрива музиката като отдушник и се отдава на медитациите като свой бряг. И успява да се възстанови, като вече е намалила наполовина тежестите във фитнес залата, с които тренира и поддържа изваяната си фигура, и вече кляка с 40 кг, а не с 80, както по време на подготовката за важни състезания.

Използва проходилка в болничната стая, за да се раздвижва след контузията

Нелепата контузия по време на снимките на предаването далеч не е първият сериозен проблем, с който се сблъсква Анита.

"Много са. Проблемът с емоционалното хранене, трите раждания и майчинството - 8 години, в които балансирах между битовизмите, работата и това да се чувствам добре в цялата тази история и да съумея да се грижа за себе си. Чувствах се като жонгльор, но в крайна сметка всичко си заслужава. Днес съм много щастлива и животът ми показва, че съм в правилната посока", разкрива Маркова.

Мотивира затлъстели хора да се преобразят в "Живот на кантар"

"Булимията беше моят път към здравословното хранене. Може би тя се е случила в живота ми, за да се случи точно това, което се случва сега. Изключително много момичета ми пишат в социалните мрежи, които преминават през този проблем. Аз дори пиша и за него в книгата ми "Методи и техники на емоционалното хранене и справяне със стреса". Булимията за мен е един чисто емоционален проблем, а не толкова хранително разстройство. Когато психиката ти е болна, когато имаш някакви липси в душата си, ти ги запълваш по някакъв начин. В случая моят начин беше храната", разкрива още менторката.

Анита отряза косата си и я дари благотворително за изработка на перуки за онкоболни дечица и жени. По този начин многодетната майка осъществи детската си мечта.

"Чаках този момент повече от 15 години. Бях малка, с къса косичка и мечтаех как един ден ще я пусна много дълга, ще я поддържам и отглеждам с любов, за да даря част от нея за благотворителна кауза", сподели фитнес и йога инструкторката, която живее със съпруга си и трите си дечица в китния родопски град Девин.

Маркова като същинска самодива в Гърция

Днес Анита е готова да се впусне и в киното, след като изпуска роля във филма "Чудовища" с Яна Маринова, защото забременява. Преминала е обучения както за седмото изкуство, така и за театъра и музиката, с които спокойно би могла да впечатли жури и публика и в "Като две капки вода".

Маркова създава и своеобразен "Сървайвър" в ново измерение за жени. Красавицата, която отвя конкуренцията на световното първенство на Бахамите, за втора година това лято събира жени с различни неволи на гръцки остров, където ги преобразява и връща като нови. Някои от дамите са засегнати от претоварване и получили бърнаут, други са изгубили посоката, трети искат да влязат във форма, а четвърти да се посветят на йога и духовни учения.

В Гърция на женския "Сървайвър"

"Здравето е приоритет и ако първо не обикнем себе си и дадем нужната си грижа, ние не бихме могли да бъдем пълноценни за семействата си. Моето ежедневие е изключително динамично, изпълнено с много ангажименти, голяма организираност, последователност и дисциплина. За мен това е тайната на успеха. Щом аз мога да го направя, всяка една жена може да повярва, че е възможно. След това да повярва в себе си, че може. Голяма част от жените са обезверени, неподкрепени и това ги смазва. Вярвайте в себе си и направете първата крачка към промяната. Никой няма да я направи вместо вас", споделя още Анита, която отвя конкуренцията на световното първенство в Бахамите за фитнес модели.

Духовни практики на плажа