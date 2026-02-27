Автографът на Деси Слава стана на златно бижу Най-верните й почитатели могат да си го купят на рождения й ден https://hotarena.net/laifstail/avtografat-na-desi-slava-stana-na-zlatno-bizhu HotArena.net

Автографът на Деси Слава стана на златно бижу, похвали се самата певица.

То ще бъде произведено в лимитирана серия само от 100 броя, а най-верните й почитатели могат да си го купят на рождения й ден. Освен плочката с подписа й ланчето включва кръстче като символ на вярата, сърце - любовта й към публиката, и крило, напомнящо за ангелския й глас.

Певицата стяга грандиозно честване на 47-я си рожден, което ще започне на 6 март в 22 ч. в столичния център „Пиротска 5“. Там тя ще изнесе концерт с 12 от най-хубавите й балади, като на сцената ще й акомпанират дузина музиканти. След полунощ партито ще продължи с весела част, в която ще пее хитове по желание на феновете. Тя ще ги почерпи и с торта, а коктейлите ще бъдат кръстени на нейни песни - „Бели нощи“, „Следи от сълзи“ и други.

Деси Слава издаде, че изненадата в празника й ще бъде участието на колегите й Емилия и Джордан. Тя е поканила и доста други изпълнители в публиката, а който желае от тях. ще може да се качи на сцената да я поздрави с песен. Почитателите коментираха високите цени на билетите за шоуто й, но тя обясни, че те са заради скъпите визуални ефекти, които ще съпроводят изпълненията й. „Те ще глътнат и много ток, който също трябва да се плати. Като покрия всички разходи, мисля, че няма да остане нищо за мен. Но аз си го правя като подарък за 30 - годишнината ми на сцената“, обясни звезда.