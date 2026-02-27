ЕКСКЛУЗИВНО! Преди броени минути: Лекари спасиха живота на Стенли! (Видео обръщение)

„За пореден път лекар спасява живота ми. Дълбоко съм респектиран от тази професия. Специална благодарност на професор д-р Марин Георгиев от УМБАЛ “Александровска”.

С тези думи рок легендата Стенли разтърси последователите си и призна, че е преминал през спешна хирургична намеса. Новината дойде буквално минути след като музикантът е излязъл от пълна упойка – от болничното легло, с видима умора, но и с характерната си сила, той се обърна директно към феновете си.

66-годишният изпълнител, оставил траен отпечатък върху българската рок сцена, не навлезе в детайли около диагнозата. По думите му интервенцията е била неотложна, а ситуацията – достатъчно сериозна, за да се стигне до операционната зала без отлагане.

Според непотвърдена информация на Intrigi.bg става дума за остро урологично заболяване, наложило бърза лекарска реакция. Към момента няма официално медицинско становище, но близки до изпълнителя твърдят, че намесата е преминала успешно.

В емоционалното си обръщение Стенли изрази дълбока признателност към медиците, поели лечението му, като специално открои проф. д-р Марин Георгиев и екипа на УМБАЛ Александровска. Благодарността му прозвуча искрено и категорично – като човек, който добре осъзнава колко тънка понякога е границата между сцената и болничната стая.

Феновете му реагираха светкавично – социалните мрежи се напълниха с пожелания за бързо възстановяване и нови срещи с публиката. А самият той даде да се разбере, че битката е спечелена – поне засега – и че духът му остава непоклатим.