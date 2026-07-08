Олимпийската ни шампионка Катя Дафовска след катастрофата: Добре съм, не съм в болница https://hotarena.net/laifstail/olimpiyskata-ni-shampionka-katya-dafovska-sled-katastrofata-dobre-sam-ne-sam-v-bolnica HotArena.net

„Беше малкият дявол! Слава Богу, добре съм!“

Това сподели пред „България Днес“ олимпийската шампионка по биатлон от Нагано-98 Екатерина Дафовска ден след като катастрофира на магистрала „Тракия“, около 280-ия километър, в района на Ямбол, в посока София.

Екатерина е пътувала от Бургас към столицата, когато колата ѝ излиза от контрол.

„Информацията за това, че съм оцеляла по чудо, и драматичните заглавия в медиите не отговарят на истината – обясни Дафовска. – Не се намирам в болница, а в семейния хотел, който стопанисвам в Пампорово. Имам болки в гърба, но нищо страшно. Имам закалка от спорта и това ми помага много да се справям с травмите.“

За да успокои всички, които със загриженост следят новините за нея след катастрофата, Катя написа и кратка публикация в социалните мрежи: „Добре съм, бъдете здрави!“.

Тревогата, обхванала България след първоначалната информация за инцидента с Дафовска, има своето обяснение. Страната все още е покрусена от трагичната кончина на мъж и две деветгодишни момчета, които загинаха на 24 юни при тежък инцидент отново на магистрала „Тракия“.

Трагедията се разигра, след като тежкотоварен камион премина през предпазните мантинели и буквално премаза автомобила, в който децата са пътували за футболен турнир в Албена.

Черната серия продължи с катастрофа край Мездра, при която 17-годишното момче и 16-годишната му приятелка загинаха на място. Виновният е 21-годишен шофьор, който навлиза в насрещното движение и удря мотопеда им.

Кървавите данни за смърт на пътя през 2026 г. сочат стряскаща тенденция. От началото на годината до края на юни са загинали 220 души, с 36 повече спрямо същия период на 2025 г. Само за месец юни 49 души са загубили живота си и 817 са ранени при пътни инциденти.