Оля Малинова яла паста за зъби и кучешки гранули

Оля Малинова има доста по-различно детство от това на връстниците си. Бизнес дамата, която е сред водещите в предаването „Преди обед” по Би Ти Ви, се радвала на достъп до стоки, за които хиляди българи не можели и да си помислят. Слушала и пеела опера, имала разнообразни извънкласни дейности, а когато пораснала и тъкмо се записала да учи в колеж, Оля ударила джакпота с работна оферта. Постъпила в ирландска фирма и въпреки липсата на висше образование, бъдещата водеща се издигнала до маркетинг директор и обиколила половината свят.

По време на социализма в семейството на Оля винаги успявали да си набавят от продуктите, които периодично били пускани в продажба и заради които се виели дълги опашки. Ползвали и чужди стоки, невиждани до този момент в България, благодарение на дядо йя, който бил корабен инженер, и съдружникът на баща й.

Оля, която е израснала във Варна, не крие, че в семейство й имали завидни за онова време финансови възможности. Освен това, имали и богата обща култура и представа за света. Дядото на днешната тв водеща например, който често пътувал, разказвал истории от Португалия и Испания. Бабата на Оля пък била оперна певица, колоратурно сопрано - рядък и високо ценен глас. Тя работела във Варненска опера. Затова в дома на възрастните хола звучала все опера. Те много държали да просветят внучката си. Така че Оля ходела на уроци по пиано, балет и учела езици. Освен това, бъдещата стендъп комедиантка изпълнявала опери на детски събирания. Ходела все с принцески рокли, каквито баба й шиела. А за изявите си пред публика си слагала мильо (ръчно плетиво на една кука – б.а.) на главата и развявала пластмасово ветрило.

Родителите на Оля управлявали заведения, хотели, нощни барове, работели и в емблематичното по онова време вариате в Правец. Така че бъдещата водеща прекарвала доста време там. Майка й била импресарио на руски балети. Затова щерката имала възможност покрай майка си често да влиза в гримьорните на руски балерини, гостуващи у нас, и да разглежда пищните им гардеробни, в които имало тоалети с пера и пайети. Оля с умиление си е спомняла и програмите, които гледала с родителите си, и впечатляващите менюта в ресторантите, които посещавали покрай работата им. В тях хапвали екзотични плодове, каквито в магазините не се продавали и по Нова година. „Развих широка банкетна култура”, споделяла е Оля с чувство за хумор.

Баща й имал партньор, който също много пътувал. Оля често играела с дъщерите му. Един ден момичетата се натъкнали на цветна паста за зъби, която съдружникът на Олиния баща донесъл от чужбина. Пастата била в червено и бяло. Само че децата не разбрали веднага, че е паста за зъби. Изглеждала доста апетитно и помислили, че се маже на филия. Така че си хапнали от нея. По същата логика веднъж опитали и кучешки гранули. Бащата на приятелките на Оля донесъл храната, която била в лъскави опаковки. Не били виждали такъв продукт до тогава. И тъй като не успели да разчетат чуждите езици на опаковките, Оля и приятелките й не разбрали веднага, че в тях има кучешки гранули. Хапнали и от тях. Водещата през смях споделя, че и до днес си спомня вкуса.

Оля е завършила МГ „Петър Берон”, а след това учила в Колежа по туризъм със специалност „Организация и управление на хотели и ресторанти” и „Организация и управление на свободното време”. Бъдещата водеща била още студентка, когато случайно видяла обява за работа в ирландска компания, която се занимавала с данъчни услуги. Търсели хора, говорещи английски език. Тя веднага кандидатствала и я одобрили. Започнала работа в колцентър и говорела с хора предимно от Австралия. След 3 години Оля се издигнала до маркетинг мениджър, а на четвъртата станала маркетинг директор за Латинска Америка, Австралия, Източна Европа, някои части на Азия.

В ирландската фирма не се интересували, че има полувисше образование. Ценели нейните лични и професионални качества, които отговаряли на изискванията във фирмата. В един момент Оля, която междувременно се сдобила и с няколко следдипломни квалификации по маркетинг, живяла известно време в Бразилия, отново заради работата си. Отваряла офиси и сключвала договори. Оля има и период, в който живяла в Ирландия, където бил централният офис на фирмата.

Тъкмо в Бразилия бъдещата водеща решила, че й е време за промяна. Всъщност, колебаела се дали да я предприеме, докато дух на руска балерина не я убедил. Той заговорил Оля по време на ритуал в гараж в Сао Пуло – събитие типично за града, така че не е нещо необикновено. Иначе случващото се по време на ритуала е доста необикновено – хора изпадат в транс и се свързват с мъртви, като в резултат казват бъдещото на някои от присъстващите. Безплатно е, макар че се приемат и подаръци. Оля отишла веднъж с две свои приятелки на ритуал в гараж. Тогава чернокосата дама вече си пишела романтично с бъдещия си съпруг. По време на ритуала един висок мъж изпаднал в транс и в него се вселил духа на руска балерина. Вече с различни маниери и празен поглед, той започнал да вика по име всеки от присъстващите и да им казва по нещо за бъдещето. В един момент извикал: „Олия!”. Българката станала. „Ти какво правиш тук?!”, попитал я той в смисъла на какво прави въобще в Бразилия. Оля опитала да обясни, но той я прекъснал: „Не, не, мястото ти не е тук, чакат те някъде другаде, прибирай се там!”

Тази случка й помогнала да реши дилемата си. Тя си събрала багажа по най-бързия начин и се върнала в България, за да бъде с любимия си, с когото по-късно станали родители на син и стартирали успешен бизнес с вино от малини. За да го рекламира, Оля, чиято фамилия е Антонова, се представя като Малинова. Днес разделя времето си между „Преди обед”, бизнесът с вино и стендъп комедията. Последно се коментираше, че Оля е разведена с мъжа си, но са запазили добри отношения. Според слуховете, атрактивната дама от около 2 години живее на семейни начала с друга жена и е много щастлива с нея.