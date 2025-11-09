Хени Макева: Влязох в траур в „Ергенът: Любов в рая” Отдавна нямам мъж до себе си, дано открия някой като Виктор Стоянов https://hotarena.net/laifstail/heni-makeva-vlyazoh-v-traur-v-ergenat-lyubov-v-raya HotArena.net

Хени Макева не успя да си намери мъж в „Ергенът: Любов в рая”, но престоят й в предаването не мина незабелязано. Словесните й престрелки с Цър Пър ще се помнят още дълго от феновете на формата, освен ако Джан Микеле от „Мeч” не ги засенчи с някоя своя топ проява на агресия.

Репортер на „Уикенд” се свърза с 29-годишната танцьорка и фризьорка след края на участието й в романтичното риалити и я разпита надълго за преживяванията й в имението на о. Родос. Зададе й обаче и куп въпроси за живота й отпреди телевизията, поинтересува се дори за бившите й гаджета. В хода на разговора стана дума, че красавицата се грижи за баща инвалид, а майка си е загубила малко преди да стане част от формата на Би Ти Ви.

- Хени, бяхте ли изненадана, когато на Церемонията на розата стана ясно, че си тръгвате завинаги от „Ергенът: Любов в рая”?

- Не. Имайки предвид как се развиха за мен обстоятелствата в „Ергенът: Любов в рая”, вече нямаше смисъл да оставам. Не успях да намеря мъж, с когото да се харесаме взаимно и да се борим за любовта си. Когато се присъединих към формата, поканих на среща Петър с тайната надежда за опознаване и общуване. Уви, по-късното ми влизане в предаването не беше в моя полза, тъй като двойките вече се бяха сформирали. Аз не съм жена, която ще се опита да застава между двама души. Обикновено в такива случаи третият е излишен.

- Съжалявате ли, че не намерихте любовта в предаването?

- Основната причина да вляза там е, че вече съм на възраст, на която търся подходящ за мен партньор и се надявам да го срещна. Кога и как ще го открия, времето ще покаже. Някои хора смятат, че във форматно предаване е трудно да се намери любовта, но аз като романтична натура бях на друго мнение.

- На кои от участниците симпатизирате?

- От мъжете – на Орлин. За възрастта си той действа доста умело. Балансиран е, и има развита емпатия, опитва се да гледа и двете страни на монетата. Харесва ми начинът, по който вижда света. Жената, която ми е фаворит, е Дениз Хайрула. Тя е най-искрена в чувствата и емоциите си пред камера.

- Коя от момите ви дразни най-много в „Ергенът: Любов в рая”?

- Шермин е най-големият дразнител. Повърхностна е. Има много висока оценка за себе си, която според мен не е реална. Шермин се държи с всички участници във формата все едно са нейни поданици. Поведението й е твърде надменно и самонадеяно, иска да демонстрира, че видите ли, тя е най-великата от всички. Преиграва, и то доста. Изключително търпелив човек съм, но бях отвратена още в началото от нея, когато започна да изброява какво трябвало да направи един мъж, за да стигне до сърцето й – все материални неща. Тя дори не осъзнава колко обидна за самата нея е тази брутална меркантилност. Да си призная честно, връщането й в „Ергенът: Любов в рая” много ме изненада.

- Имало ли е момент в „Ергенът: Любов в рая”, когато сте била на косъм да проявите вербална или физическа агресия?

- Докато бях във формата – не. Сега виждам по телевизията как става все по-нажежено сред участниците след моето напускане и емоциите често ескалират. Ако бях останала в имението, определено щях да имам вербални сблъсъци с някои хора. Като разумен и умеещ да се контролира 29-годишен човек обаче в никакъв случай не бих си позволила прояви на физическа агресия.

- Имаше ли секс в някои легла, докато бяхте в имението?

- (Смее се.) Мисля, че да, но не съм била пряк свидетел. Впрочем тези, за които подозирахме, че са имали интимност в имението, отричаха категорично пред другите участници. Опитаха се да убедят всички, че не са правили секс.

- Кой от мъжете през всички сезони на „Ергенът” ви допада най-много?

- Ергенът Виктор Стоянов от първи сезон. Толкова много ми допадна през 2022-ра, че се опитвах да кандидатствам за предаването в следващите години, но все не успявах да си попълня докрай формуляра за участие - все ме изхвърляше системата. Сега за „Ергенът: Любов в рая” явно е бил по-съкратен въпросникът. Попълних го без никакъв проблем и бях одобрена за риалитито.

- Близките ви подкрепиха ли ви, когато им споделихте, че ще участвате?

- Майка ме подкрепи. За съжаление, тя почина от инфаркт няколко дни след като ми звъннаха от формата да отида на кастинг. Имах и близки, които бяха против участието ми в този телевизионен формат. Аз обаче исках да се впусна в това приключение още от сезон 1 на „Ергенът” и реших да се възползвам от шанса.

- Израснала сте само с майка си и от 14-годишна, работите по нощни клубове, за да се издържате. С баща ви никаква връзка ли не поддържате?

- Какъвто и да е и както и да е постъпил, той ми е баща. Поддържам си връзка с него. Човек в неравностойно положение е, болен е. От години е инвалид и се нуждае от мен. Помагам му с каквото мога, грижа се за него. Не искам да го съдя за решението му навремето.

- Какви са професионалните ви ангажименти сега?

- От 14-годишна моята голяма страст са танците. И в момента съм танцьорка в нощно заведение в Пловдив. На 21 имах собствен шоу балет - работех с 10 момичета, на които бях мениджър и хореограф. На 17 изкарах фризьорски курс и през годините съм успявала да съчетавам по най-добрия начин танците и работата като коафьор. Скоро трябва да завърша висшето си образование - магистърска степен по корпоративен бизнес и предприемачество.

- От колко време сте без мъж до себе си?

- От година и половина съм сама. Имало е периоди, когато съм била в сериозни отношения и съм се замисляла за брак и дете, но така се е случвало, че всичко е приключвало, стигало се е до раздяла. Последната ми връзка продължи година.

- Какъв е идеалният за вас мъж?

- Подкрепящ ме и с чувство за хумор. Свободолюбива жена съм. Иска ми се мъжът до мен да ме разбира и чувствата между нас да бъдат истински.

- Ревнива ли сте, когато сте във връзка?

- Вече не, но не се гордея с постъпките си отпреди години, когато бях страшно ревнива и вършех чудесии. Стигала съм дотам, че да спукам гумите на колата на гаджето ми, което пред очите ми си позволи да се сваля с друга жена и дори да я целува. На девойката също отмъстих впечатляващо - поставих й разхлабително в чашата. Днес обаче съжалявам за постъпката си към момичето. То най-вероятно не е знаело, че онзи, с когото флиртува, има отношения с мен.

- Имате ли някакви корекции по себе си?

- Нямам почти никакви. Изключение е 1 мл филър в устните, който си поставих тази година. Старомодна съм в някои отношения и дълго време обмислям и се колебая, преди да предприема нещо подобно. Трудно се впускам в подобрения, каквито се предлагат днес за тялото и лицето.

- Кой е най-трудният момент в живота ви?

- Майка ми страдаше от слабо сърце и тежките ми моменти са свързани със здравословните й проблеми. Най-трудно ми беше, когато преди 10 години за първи път я оперираха. Също и когато почина. Случи се дни преди да вляза в „Ергенът: Любов в рая”. Днес, обръщайки се назад, мога да кажа, че се гордея със себе си и всичко, през което съм преминала през годините. Трудностите са ме направили боец.

- В трудни моменти случвало ли се е да пийнете, за да се поуспокоите?

- Много съм чувствителна, но винаги съм успявала сама да се вдигна на крака. Не съм прибягвала до алкохол, за да се утешавам. Аз по принцип и не нося на пиене, лесно ми се завърта главата. Знам го и избягвам спиртните напитки.

- Имало ли е рискове за живота ви покрай танцуването ви по заведения?

- Да, имало е случаи, когато съм се страхувала за живота си. Бях на 16 години, когато в заведението, в което танцувах, дойдоха популярен тогава и сега български боксьор, приятелката му, която също е известна, и още няколко души. Докато аз бях на сцената, гаджето на спортиста започна да ме замеря с лед без по никакъв начин да съм я провокирала. Впоследствие, слизайки от дансинга, пътят ми минаваше покрай тяхната маса. Реших да поздравя човек от компанията им, когото познавах, и в мига, в който се приближих, боксьорът извади пред мен електрошок. Стреснах се, но реагирах - отдръпнах се на безопасно разстояние. Така и не разбрах каква е причината за това тяхно поведение.