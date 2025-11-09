Издирваният брат Галев живее в съседна Гърция под нова самоличност

Издирваният от родните власти чрез Интерпол с влязла в сила осъдителна присъда за рекет през далечната 2012 г. дупнишки мафиот Пламен Галев се е установил за постоянно в съседна Гърция. Там той живее под чисто нова самоличност, научи „Уикенд“ от свои източници от родния ъндърграунд. Според думите на информаторите ни, бившият командос и некоронован феодал на Дупница от известно време разполага с лични документи с имената на друг български гражданин, за които се предполага, че или са фалшиви, или издадени нелегално от високопоставен човек в МВР.

Твърди се, че след смъртта на своя сподвижник Ангел Христов брат Галев се прибрал инкогнито и за постоянно в България, за да ръководи отблизо гангстерската си империя. Първоначално Пламен Галев използвал като своя нелегална квартира къщата на свой охранител в Сапарева баня, но много скоро в региона се заговорило, че той се е завърнал и това принудило издирваният от родните власти мафиот да се изнесе към съседна Гърция.

„От около две години Пламен Галев

обитава къща в тузарски квартал в Солун,

откъдето ръководи бизнеса си. Той продължава да е ключова фигура в производството и трафика на амфетамин, като си партнира с турски наркокартел. Когато се налага, брат Галев се прибира за няколко дни в Дупница и отсяда в имението си в Ресилово, но в повечето случаи неговите хора пътуват до Солун, за да се видят с него“, разказва източник на „Уикенд“ от ъндърграунда. През лятото босът ползвал луксозно имение в Халкидики, за което платил 80 000 евро наем за сезона.

Мълвата, че Пламен Галев все още ръководи в сянка престъпната си империя и че често се прибира в Дупница, се подклажда и от местни жители, които отдавна твърдят под сурдинка, че 58-годишния мафиот е бил многократно засичан в града на барикадите. Според дупничани, крими организацията на Галев все още се занимава с производство на хапчета амфетамини, като нелегалната му наркофабрика се помещавала в дупнишко село. Синтетичната дрога на бившия командос захранвала не само арабския, но и европейския пазар.

Смята се, че през последните години Пламен Галев е развивал съвместен наркобизнес със страховитият турски наркобарон Баръш Боюн, който през пролетта на 2024 г. беше зрелищно арестуван в Италия заедно с още 16 членове от бандата му „Далтонс“. Според прокуратурата в Италия, Баръш Боюн е притежавал собствена

фабрика за производство на амфетамин,

базирана в България, като нелегалната манифактура е захранвала с висококачествен амфетамин пазара в цяла Европа. Неофициално се твърди, че в България под чужда самоличност се укриват влиятелни членове на „Далтонс“, които се ползват с протекции, осигурени им от Пламен Галев.

„Мафиотската организация „Далтонс“ произвежда поне от 2020 г. екстази в нелегална фабрика край Дупница, в която съдружници са брат Галев и Баръш Боюн. Манифактурата продължава да бълва синтетична дрога и след задържането на Боюн в Италия. Трафикът на синтетичните наркотици се осъществява с тирове и с микробуси, а дрогата се товари в различни складове, които през 2-3 месеца се сменят“, споделя информиран източник на „Уикенд“ от върховете на родния ъндърграунд.

Според думите му, Пламен Галев дълго време се подвизавал в ЮАР, а дясната му ръка Ангел Христов ръководел от България дейността на фабриката за амфетамин. През лятото на 2023 г. обаче Ангел Христов беше

открит мъртъв в имението в Ресилово

при неизяснени и досега обстоятелства, докато беше издирван от родните власти с червена бюлетина на Интерпол. Именно смъртта на Геле наложила тайното завръщане на Пламен Галев у нас.

Според официалната версия за смъртта на Ангел Христов, лансирана от семейството му, той се прибрал тайно от ЮАР на 2 юни 2023 г. с намерението да се предаде на властите на следващия ден, но от вълнение при срещата със своята фамилия, която не бил виждал от 11 години, получил инфаркт. Неофициалната версия за смъртта на брат Галев е, че той се е укривал повече от година в имението в Ресилово, уж запорирано от властите по искане на КПКОНПИ, след като се завърнал инкогнито в България, за да се лекува от онкологична болест, а и за да ръководи отблизо дейността на амфетаминовата фабрика. Именно факта, че е бил болен от рак обяснява защо той е бил кожа и кости и трудно е бил разпознат от опечалените си другари на погребението.

Пламен Галев и Ангел Христов избягаха от България през лятото на 2012 г., дни след като Върховния касационен съд ги осъди на по 5 години затвор като организатори на престъпна банда, наложила повсеместен рекет на дребния и средния бизнес в град Дупница.

Галеви офейкаха дни преди Специализираната прокуратура да им образува

дело за пране на 35 милиона лева

и да поиска конфискация на имуществото им. И до ден днешен голяма част от имотите и авоарите на бившите командоси не са конфискувани.

Най-яркият символ на бандитската дейност на братя Галеви е резиденцията им в село Ресилово, която все още не е преминала в собственост на държавата. Делото за конфискацията на имението стои на трупчета в Софийския апелативен съд вече повече от 4 години, а противно на обществените очаквания, от КПКОНПИ не са се активизирали по събирането на нови доказателства, които да предоставят на съдебните органи, че Галеви са крайните собственици на непристъпното имение в село Ресилово. Резиденцията официално е собственост на две офшорни фирми - „Ем Пи Ви Трейдинг лимитид” и „Пи Ей Джи Норд Адамс лимитид”, а за да я ползват, дупнишките мафиоти са плащали месечен наем от 300 лева. Заради това съдът трябваше да установи пряката връзка на Галеви с офшорките. Пращани бяха съдебни поръчки за разпит на свидетели в Кипър и другите офшорни зони, назначавани бяха няколко експертизи на имота, разпитаха се множество свидетели.

През пролетта на 2021 г. съда в Кюстендил постанови, че имението трябва да бъде конфискувано, но вече повече от 4 години съдиите от Софийския апелативен съд отказват да се произнесат по казуса. Мотивът им е прозаичен – по делото имало над 50 тома документация, чиято проверка изисква много време и ресурси.