Онлифенсърката Стефани призна със срам: Бях ДЪНОТО – всеки втори е виждал най-милото ми

„Старата Стефани вече не съществува. Да, имала е своите моменти. Може би нямаше да бъда такава сега, ако не бях преминала през тези тежки изпитания с нея, но за мен тя е дъното.“

Такова откровение направи скандалната Стефани Разсолков за миналото си.

Красавицата се прочу като първия онлифенс модел в България. В платформата, в която се подвизаваше, Разсолков споделяше голи снимки и видеа с 18+ съдържание, пише "България Днес". Дейността донесе много слава и пари на младата жена, но на каква цена?

„Обществото ме гледаше с други очи и напълно заслужено - който каквото сам си надроби, това ще яде. Моето самочувствие на жена до ден днешен се опитвам да го изчистя", признава татуираната мацка, която от близо три години не е в бранша.

„Изпитвала съм доста голям страх, въпреки че вече не се занимавам с платформата. Има какви ли не статии. Срам ме е, че излязоха мои снимки във вестник, който моята мила баба чете", споделя още звездата.

Стефани отдавана е скъсала със стария си образ и по нейни думи вече е нов, по-добър човек.

"Знам, че може би всеки втори в нашата прекрасна държава е виждал най-милото ми. В момента съжалявам, но навремето не съм го мислела по този начин“, спомня си хубавицата, която през 2023 г. участва в „Сървайвър".

Сексбомбата държи да подчертае, че онлифенсърството не е проституция, без значение, че и в двете професии се разголваш за пари. Стефи прави и изненадващо откровение: "С цялата си същност заставам пред вас и ви казвам, че броят „километражи“, които е навъртяло моето тяло, е общо 12".

Моделката вече мечтае за своето по-светло бъдеще.

"За мен цел номер 1 е да имам щастливо и голямо семейство с много деца. Затова най-вероятно те няма да израстват тук в България“, категорична е Стефи, която към момента е щастливо обвързана.