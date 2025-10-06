Последни
Онлифенсърката Стефани призна със срам: Бях ДЪНОТО – всеки втори е виждал най-милото ми

Онлифенсърката Стефани призна със срам: Бях ДЪНОТО – всеки втори е виждал най-милото ми
Каролина Церовска
1456
„Старата Стефани вече не съществува. Да, имала е своите моменти. Може би нямаше да бъда такава сега, ако не бях преминала през тези тежки изпитания с нея, но за мен тя е дъното.“

Такова откровение направи скандалната Стефани Разсолков за миналото си.

Красавицата се прочу като първия онлифенс модел в България. В платформата, в която се подвизаваше, Разсолков споделяше голи снимки и видеа с 18+ съдържание, пише "България Днес". Дейността донесе много слава и пари на младата жена, но на каква цена?

„Обществото ме гледаше с други очи и напълно заслужено - който каквото сам си надроби, това ще яде. Моето самочувствие на жена до ден днешен се опитвам да го изчистя", признава татуираната мацка, която от близо три години не е в бранша.

„Изпитвала съм доста голям страх, въпреки че вече не се занимавам с платформата. Има какви ли не статии. Срам ме е, че излязоха мои снимки във вестник, който моята мила баба чете", споделя още звездата.

Стефани отдавана е скъсала със стария си образ и по нейни думи вече е нов, по-добър човек.

"Знам, че може би всеки втори в нашата прекрасна държава е виждал най-милото ми. В момента съжалявам, но навремето не съм го мислела по този начин“, спомня си хубавицата, която през 2023 г. участва в „Сървайвър".

Сексбомбата държи да подчертае, че онлифенсърството не е проституция, без значение, че и в двете професии се разголваш за пари. Стефи прави и изненадващо откровение: "С цялата си същност заставам пред вас и ви казвам, че броят „километражи“, които е навъртяло моето тяло, е общо 12".

Моделката вече мечтае за своето по-светло бъдеще.

"За мен цел номер 1 е да имам щастливо и голямо семейство с много деца. Затова най-вероятно те няма да израстват тук в България“, категорична е Стефи, която към момента е щастливо обвързана.

1 Коментара

Male

преди 2 минути

Ujas, MN tapa. Golqm praz, sega zlobarite shte go izpolzvat srestu teb. Ne trqbvashe da go kazvash. Samo povod za obidi, nisto neredno. Vseki ima sastite chasti, na nudist plaj trqbva li da gi e sram. V Instagram. Ogranicheno, baba ti kvi gi e vartqla, che ot neq da tae sram .

Коментирай

Коментирай

