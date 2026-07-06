От „Ергенът“ към киното! Евгени Генчев става разбивач на бракове на големия екран https://hotarena.net/laifstail/ot-ergenat-kam-kinoto-evgeni-genchev-stava-razbivach-na-brakove-na-golemiya-ekran HotArena.net

От пианото право на големия екран! Евгени Генчев, когото зрителите познават от втория сезон на „Ергенът“ и победата му в звездния отбор в тазгодишното издание на „Хелс Китчън“, прави сериозна крачка към киното.

Музикантът влиза в една от ключовите роли в новата българска романтична комедия „Развод на кредит“, която тръгва по кината на 24 юли.

Лентата на режисьора Исидор Карадимов разказва за София и Павел – семейство, в което любовта отдавна е изстинала, но общата ипотека продължава да ги държи заедно по-здраво от брачната халка. Павел се увлича по младата и съблазнителна Лучия, изиграна от попфолк певицата Симона, а тя мечтае за ново начало и живот без компромиси.

Напрежението ескалира, когато на хоризонта се появява Филип – героят на Евгени Генчев.

На пръв поглед той изглежда като мъжа мечта и потенциалното щастливо бъдеще за главната героиня София, но истината е много по-сложна.

„Филип се хваща на бас с бившия на главната героиня, че ще успее да я свали и да им развали брака. Така че по-скоро той е антигерой във филма, а Евгени изигра ролята си добре“, разкри ексклузивно пред „България Днес“ Карадимов.

По думите на режисьора лентата е болезнено точен портрет на съвременните отношения.

„Продукцията показва брака в днешно време. Какво става, когато любовта си отиде и остане само кредитът“, казва с усмивка Исидор.

29-годишният режисьор, който е дирижирал снимките и на политическия трилър „Цената на властта“, е убеден, че най-големият враг на много двойки днес не е липсата на чувства, а финансовият натиск.

„Любовта е само един елемент – когато започнат сметки, ипотека и битовизми, тогава идва голямото изпитание“, смята Карадимов.

Талантливият софиянец признава още, че голяма част от историята е вдъхновена от реалността.

„Може би 50-60 процента е от истински ситуации, на които съм бил свидетел“, казва той.

Наред с Евгени киноекрана дели и певицата Симона, която тази година участва в „Капките“.

„Тя доста добре се беше справила, много изпълнителна е и с удоволствие бих работил с нея в бъдеще“, споделя Карадимов.

Любопитен детайл е, че за първи път у нас филмът е минал през тестова прожекция по холивудски модел със зрители и анкетни карти, по които екипът дори решава да промени финала.

„Направихме тестова прожекция за първи път в България точно по холивудски модел. Финалът в момента не е щастлив, така че ще го направим една идея по-положителен. Ще променим три минути от лентата на база отговорите на зрителите“, издава режисьорът на култовия филм с участието на чалга любимците Константин и Лияна „Майната ти, любов“.

Най-важното за Карадимов е зрителят да си тръгне не само усмихнат, но и замислен.

„Искам хората да си тръгнат развеселени от киносалона, но и да си помислят за отношенията, за лъжите и предателството в брака. Искам да харесат филма, не съм от този тип режисьори с голямо его, които налагат само и единствено своето мнение. Целта на комедията е да лекува всички проблеми“, завършва Исидор Карадимов.