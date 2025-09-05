Отец Васил Василев заклеймява: "Ергенът" не е рай, а арена на разврат

Отец Васил Василев заклейми "Ергенът: Любов в рая". Духовникът посече продукцията "право куме в очи", след като култовото риалити по традиция се превърна в една от най-обсъжданите теми в обществото.

"Това, което беше представено като "рай", всъщност се оказа арена на разврат, на страсти и на духовна пустош. Питам ви: какъв урок даваме на младите, когато им внушаваме, че любовта е съревнование, че щастието е пазар, че човешкото достойнство се измерва във външна красота и съблазън? Какъв пример оставяме на учениците, на младежите и на децата ни, когато превръщаме човека в предмет, а сърцето - в монета за търг?", споделя своите мисли Божият служител, който вече 22 години е свещеник.

Като православен свещеник, като баща и като гражданин, отец Васил казва, че подобни предавания рушат морала, подкопават устоите на семейството и обезценяват истинската любов. Категоричен е, че те не възпитават, а съблазняват. И че не учат на добродетел, а проповядват безнравственост.

Според свещеника телевизиите носят отговорност пред народа и трябва да осъзнаят, че праймтаймът не е място за духовна отрова, а за просветление, за култура, за истина. Народът ни не бива да бъде хранен с блудкави спектакли, а с примери за честност, благородство и вяра, посочва още отец Васил Василев, който служи в храма на кв. "Мътница" в Шумен. Затова той призовава: "Към телевизиите: спрете да пропагандирате разврат и фалшиви идоли. Дайте трибуна на истинските ценности. Към родителите: пазете децата си! Бъдете до тях, говорете с тях, защитавайте сърцата им от духовната отрова на екрана. Към младите: не вярвайте на лъжата, че любовта е игра. Истинската любов е жертва, вярност и благословение".

Духовникът цитира Светото писание, което предупреждава: "Не се съобразявайте с тоя век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си" (Рим. 12:2). Това е пътят - не към телевизионния "рай", а към истинския, вечния рай в Христа, категоричен е Божият служител.

И добавя: "Нека кажем твърдо "не" на духовния разпад, който ни се предлага като забавление. И нека всички заедно изберем пътя на добродетелта, на чистотата и на любовта, която никога не отпада".

Атаката на отец Васил Василев идва на фона на разюзданото поведение на определени участнички в риалити шоуто като побойничката Емили, която се отърка още в първия епизод във всички мъжаги, съблича ги и им сядаше в скута, провокирайки грешни мисли и страсти. Студентката по право, която мечтае да стане прокурор и единственото, което прави е да яде, спи и да си почива по нейни думи, направи сефтето набързо във вилата на ергените и ергенките на остров Родос. В епизод, излъчен в сряда вечер, Емили по хитър начин се усамоти със собственика на заложни къщи Красимир на втория етаж под претекст, че трябва да вземат прах за пране. Двамата откриха сляпата точка без камери и за 3-4 минути се отдадоха един на друг. Издадоха ги микрофоните, които нямат право да изключват, и стенанията.

Интимността остана тайна за всички останали участници, включително за тунингованата моделка Ана-Шермин, която вече е двойка с Краси. Пред нея той демонстрира презрение към разкрепостената студентка по право.

Малко по-късно Красимир обяви пред друга ергенка - колоритната силиконова фурия Габи Бланко - че разполага с такива видеа на Емили, че ще я смачка, и нищо не го интересува. Какво е провокирало светкавичната промяна, така и не стана ясно.

През годините множество светски интелектуалци, медийни критици, платформи и регулаторни органи (СЕМ) са изразявали остри негативни оценки срещу риалити шоуто - с твърдения най-вече за повърхностност, дискриминация, манипулация на образи, сексизъм и деградация на ценности.

Един от последните залпове дойде от Николета Лозанова.

"Разказаха играта и на "Ергенът"! Много талант се изисква, за да се провали един работещ формат!", изригна НиЛо в началото на февруари, когато тръгна последният сезон на същинския формат, който в момента е с променени условия и с малко по-различно име.

Според НиЛо проблемът се корени в липсата на предишния продуцент Радослав Тушев, с когото изгората на Ники Михайлов е в много близки отношения. Продуцент на новия сезон е Николай Николов, който бе гласът на "Биг брадър" в минали сезони и работеше заедно с Тушев през годините.

Преди нея Силвена Роу захапа продукцията с аргумента, че "промотира пошлостта и вулгарността". Докато за Денислава от "Игри на волята" "този формат е унизителен за жените". "Не мога да отида и да се пльосна като на пазар за булки, да чакам строена в редица с други жени за някакви рози", категорична е риалити героинята.