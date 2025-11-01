Отново се показаха! Крисия и Никола Цолов заедно на Хелоуин https://hotarena.net/laifstail/otnovo-se-pokazaha-krisiya-i-nikola-colov-zaedno-na-helouin HotArena.net

Младата певица Крисия Тодорова и състезателят от Формула 2 Никола Цолов отново се показаха заедно - този път с впечатляващи Хелоуин костюми.

На кадъра, споделен в инстаграм, двамата са облечени в черно и с маски, като Крисия е в ролята на Жената котка, а Никола - в тази на Батман. Двамата изглеждат видимо в добро настроение, позирайки за закачлива вечерна снимка.

Само преди дни "България Днес" писа, че Крисия и Никола са били заедно и в Испания - на обща тренировка във фитнес залата във Валенсия.

А сега, появата им в синхронни костюми за Хелоуин допълнително подсказва, че между двамата има специална близост, която сякаш вече не се опитват да крият.