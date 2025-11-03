Отпадналата Мина от „Биг Брадър“ ОСТРО: Не понасям агресията на Иван

„Радвам се, че в момента не съм в Къщата на „Биг Брадър“! Нямаше да понеса агресията на Иван в последните няколко дни. Той прояви такава и към в началото. Ако бях все още в шоуто, може би щях да се стресирам и това да ми се отрази.“

Така Мина Стоянова коментира агресивните изблици на скандалния Иван Абаджиев и последвалото му изгонване от Къщата.

„Вербалната агресия е първият знак, с който човек разкрива същността си. Към момента се опитвам да улавям тези агресори и просто бягам от тях“, споделя още Мина в контекста на изтърпяното от втория й баща, който също е проявявал насилие.

Колкото до Сияна, блондинката не изключва варианта двете да затоплят отношенията си извън Къщата и да си поговорят за случилото се. За приятелството обаче и дума не може да става, казва Мина в интервю за „България Днес“.

Фаворитът й за победител е Давид, но симпатизира и на Валентин, „защото е начетено момче, може да лавира, успява да балансира ситуацията и да променя ролята си в негова полза“, разсъждава красавицата.