Пам и Виктор се хванаха за гушите! Ергенът потресе с изказване

Българските риалити формати може и да обещават любов, но накрая винаги ни сервират кал и драми, поднесени на сребърен поднос. Този път менюто включва порция онлайн кютек между Пам от сезон 2 на „Ергенът“ - пищен размер модел и вечен трън в очите на фитнес маниаците, и Виктор Русинов последният ерген, който след края на формата очевидно е открил, че по-доходно от любовта е да си постоянно в скандал, пише "Ретро".

Поводът за новата медийна буря се роди в „Къщата на инфлуенсърите" - шоу, което е онлайн копие на „Биг Брадър“. В него Виктор реши да се разпише с изказване, което моментално подпали мрежата. Зрителите помнят, че предизвикателната художничка Габи бе отрязана от него още преди пътуването на „ергенките“ до Шри Ланка.

И докато тогава оправданието беше „нямаме химия“, сега в ефир той каза истината: "Отслабнала беше с 20 кг, ама не ми бяха достатъчни. Беше ми твърде пълничка, а аз си държа на това". Реакцията на публиката беше мигновена лавина от коментари, сред които: „Виктор така и така не си пада по жени, какво изобщо коментира килограми?“.

Памела, която в „Ергенът“ преглътна „галеното" име "Глиган Пешев" от съквартирантките си, този път не преглътна. „Няма нищо по-яко от това да свалиш 20 кг натурално. И няма нищо по-тъпо от това някой да те коментира така в риалити. Много мъжка постъпка, Викторе, ти си божествен!", каза тя иронично.

Виктор, който по традиция не оставя обида без отговор, записа контравидео: „Жената до мен трябва да се грижи за себе си да тренира и да спазва диета".

Пам обаче го пресече като с нож: "Как ще живее една жена до теб в страх, че ще я зарежеш, ако й се промени тялото? Тя ще трябва да живее само за да отговаря на твоите лични предпочитания“.

Докато двамата се карат, в коментарите се намесиха и други бивши риалити фигури. Участничка от сезон три на „Ергенът“ написа: „Виктор, ти ако видиш вътрешността на една жена, ще разбереш, че не се мери в килограми“. „Така се говори, когато въобще не си падаш по жени“, гласи друг коментар.