Паулина от „Фермата“ в грандиозен скандал: Потроши хотел и избяга, без да плати! https://hotarena.net/laifstail/paulina-ot-fermata-v-grandiozen-skandal-potroshi-hotel-i-izbyaga-bez-da-plati HotArena.net

Паулина Ванегас, една от най-коментираните участнички от последния сезон на „Фермата“, отново влезе в новините — но този път не заради любовен сюжет, а заради полицейска проверка.

Красавицата от колумбийски произход е прекарала бурна нощ в столичен хотел в квартал „Лагера“, която завършила с потрошена стая и бягство без плащане, пише Intrigi.bg.

Свидетели разказват, че Паулина била придружена от мъж — вероятно нейният познат от шоуто Красимир Джунов, с когото преди време показа страстни сцени в ефир. Между двамата обаче избухнал ожесточен скандал, който преминал в истинска разруха.

„Беше като след див купон — огледалата счупени, чаршафите в безпорядък, мебелите разместени. Такова нещо не сме виждали“, споделя служител от хотела, пожелал анонимност.

На следващата сутрин двойката вече била изчезнала, без да остави дори контакт за връзка. Управата подала сигнал до 6-о РПУ, откъдето е започнала проверка за нанесени щети и неплатена сметка.

Полицията в момента събира показания и уточнява размера на пораженията. Очаква се Ванегас да бъде потърсена за обяснение и евентуално да възстанови щетите.

Звездата от „Фермата“ доби популярност именно заради връзката си с Джунов, но изглежда страстите между тях не са стихнали дори извън камерите. Този път обаче бурята може да ѝ донесе не медийна слава, а неприятности със закона.