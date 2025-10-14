Павлина Делчева - дъщерята на писателя: Чавдар лъже, не е наследник на Павел Вежинов!

Момчето се свърза с мен, думите ми го оскърбили, призна журналистката

"Не мога да насърчавам лъжа - независимо в каква посока е. Особено когато е на гърба на баща ми. Нямам и намерение да се наслаждавам на изпълнение, при положение че един малък лъжец стои срещу мен!"

Това категорично заяви пред "България Днес" дъщерята на писателя и сценарист Павел Вежинов - Павлина Делчева - Вежинова.

Думите й визират участието на 15-годишния Чавдар Илиев в неделния епизод на "България търси талант". Момчето направо отвя журито, рецитирайки стихотворението "Новото гробище над Сливница" на легендарния Иван Вазов. Малко преди него в ефир тийнейджърът сподели и друга подробност, че е "три пъти правнук" на Павел Вежинов. Твърдението разгневи дъщерята на писателя - Павлина, която веднага сигнализира в социалните мрежи. По нейни думи казаното от момчето не отговаря на истината.

"Не знам кой му е внушил тези думи, но предполагам, че предаването има пръст. Няма да се учудя, ако той просто е казал, че в рода си има Гугови. Това е истинската фамилия на татко ми, която е огромна. Чудя се как това дете не може да изчисли на колко години би трябвало да е баща ми и че няма как да му е толкова пъти правнук", в недоумение е журналистката.

Оказва се, че след разобличаващия пост алдомировецът лично се е свързал с нея.

"Писа ми, после изчезна съобщението. Станало му тъпо, като прочел коментара ми. Имал факти, че не е пряк наследник, а просто "три пъти правнук". Аз отговорих, че това не е родова връзка и че не е наследник на Павел Вежинов", сподели още оскърбената жена.

Великият Павел Вежинов

"Баща ми имаше две деца - аз и брат ми, който почина за съжаление. Имам една дъщеря, брат ми има момче и момиче. Това са наследниците. Надявам се скоро да имаме и внуци", уточни сценаристката.

Делчева е дългогодишен телевизионен редактор и със сигурност разбира нещата "от кухнята". Тя е на мнение, че не толкова Илиев, а продукцията има вина за случващото се. Журналистката акцентира върху водещия Сашо Кадиев, с когото се познават лично.

"Знаех го като дете. След това той ме е канил в предаванията си, говорили сме си за книгите ми и е наясно с произхода ми. Той е умно момче, не знам защо не е реагирал навреме. Сигурно са му подшушнали в слушалката. Не мога да приема също и че са били подготвени с книга на татко ми, за да му я подарят веднага", смята писателката.

Според Павлина ситуацията не е новост - случвала се е в миналото, вероятно ще се случва и занапред.

"Преди ставаха такива неща, но тогава нямаше този тип преса, с която се реагира на момента. Смешно е да стават такива неща на този етап", на мнение е истинската наследница на един от най-великите български творци.