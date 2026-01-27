Последни
Певецът Силвестър избухна: Дебора ми правеше интимни намеци

Румен Димитров
Певецът Силвестър избухна: Дебора ми правеше интимни намеци

Румен Димитров
Двамата трябвало да направят дует, но нарязаното момиче от Стара Загора изведнъж изчезва

Пореден скандал около името на Дебора Михайлова разтърси музикалните среди. Този път в центъра на историята е певецът Силвестър, който твърди, че е бил въвлечен в професионален проект с девойката, но нещата придобили интимен характер.

Двамата се запознават покрай песента "Повярвах ти", която първоначално е била планирана като дует между Силвестър и Дебора, но в крайна сметка излиза с певицата Саша Сандра. По думите на певеца той лично е предложил на Михайлова да направят това парче заедно, като е поел всички разходи по проекта.

"Получих демото и реших да предложа на Дебора да го направим, като се разбрахме аз да покрия разходите по проекта. Стигнахме до записи, но с времето комуникацията от професионална прерасна в приятелска и премина в нещо друго. След това от нейна страна започнаха намеци за нещо по-интимно", споделя изпълнителят.

По време на обсъждането на бъдещия клип се появява и първото напрежение. Според Силвестър майката на Дебора предлага провокативна концепция, в която дъщеря й да бъде на яхта и да се налива с алкохол, докато се акцентира върху белезите й. През лятото на 2023 г. 18-годишната Дебора от Стара Загора беше жестоко пребита и нарязана с макетен нож, а косата й беше остригана с машинка. Бившият й приятел - Георги Георгиев, е обвинен за причиняването на средна телесна повреда, както и за закана за убийство и за принуда. Случаят придоби широк отзвук в страната и цяла България се застъпи за младото момиче тогава.

"Една майка да злоупотребява с това, което се е случило с дъщеря й, и да го използва с такава цел. Буквално останах в шок. В този момент в мен се зародиха съмнения и за другите скандали около нея", коментира Силвестър.

Кулминацията идва след съвместно излизане в столична дискотека. По думите на изпълнителя Дебора се е държала предизвикателно, но в един момент го е отблъснала публично, притеснена от възможни снимки и коментари заради текущо съдебно дело с Георги.

"Поръчахме си алкохол. Докато танцувахме, се държеше предизвикателно с мен. Дори мои приятели коментираха, че си личи, че ме харесва. Тръгнах да я хващам за кръста, ръката ми не е тръгвала по-надолу. Тогава тя ме изблъска и каза, че някой ще ни снима и после ще я оплюят. Почувствах се унижен", разказва изпълнителят.

След тази вечер комуникацията приключва внезапно. Песента и клипът, за които Силвестър е платил, остават недовършени. Мъжът се свързва с колежката си Саша Сандра и осъществяват заедно музикалния проект. Малко по-късно Дебора пуска собствен кавър на песента, което поражда допълнително напрежение. Много хора приемат, че това е нейна авторска версия, а не проект на Силвестър и Саша.

"Тази песен не е нейна. Аз съм платил за нея, за видеото, за записа, за всичко. Консултирал съм се с адвокат, но още не знам какво ще се случи", категоричен е певецът.

От своя страна Дебора публикува видео, в което уточнява, че оригиналът на песента е на Силвестър и Саша, а неин е само кавърът, като оставя публиката сама да прецени коя версия предпочита.

Редакцията на "България Днес" настоятелно се опитва да се свърже с Дебора Михайлова, за да й даде право на отговор по повод твърденията на Силвестър.

