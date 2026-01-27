Певецът Силвестър избухна: Дебора ми правеше интимни намеци

Двамата трябвало да направят дует, но нарязаното момиче от Стара Загора изведнъж изчезва

Пореден скандал около името на Дебора Михайлова разтърси музикалните среди. Този път в центъра на историята е певецът Силвестър, който твърди, че е бил въвлечен в професионален проект с девойката, но нещата придобили интимен характер.

Двамата се запознават покрай песента "Повярвах ти", която първоначално е била планирана като дует между Силвестър и Дебора, но в крайна сметка излиза с певицата Саша Сандра. По думите на певеца той лично е предложил на Михайлова да направят това парче заедно, като е поел всички разходи по проекта.

"Получих демото и реших да предложа на Дебора да го направим, като се разбрахме аз да покрия разходите по проекта. Стигнахме до записи, но с времето комуникацията от професионална прерасна в приятелска и премина в нещо друго. След това от нейна страна започнаха намеци за нещо по-интимно", споделя изпълнителят.

По време на обсъждането на бъдещия клип се появява и първото напрежение. Според Силвестър майката на Дебора предлага провокативна концепция, в която дъщеря й да бъде на яхта и да се налива с алкохол, докато се акцентира върху белезите й. През лятото на 2023 г. 18-годишната Дебора от Стара Загора беше жестоко пребита и нарязана с макетен нож, а косата й беше остригана с машинка. Бившият й приятел - Георги Георгиев, е обвинен за причиняването на средна телесна повреда, както и за закана за убийство и за принуда. Случаят придоби широк отзвук в страната и цяла България се застъпи за младото момиче тогава.

"Една майка да злоупотребява с това, което се е случило с дъщеря й, и да го използва с такава цел. Буквално останах в шок. В този момент в мен се зародиха съмнения и за другите скандали около нея", коментира Силвестър.

Кулминацията идва след съвместно излизане в столична дискотека. По думите на изпълнителя Дебора се е държала предизвикателно, но в един момент го е отблъснала публично, притеснена от възможни снимки и коментари заради текущо съдебно дело с Георги.

"Поръчахме си алкохол. Докато танцувахме, се държеше предизвикателно с мен. Дори мои приятели коментираха, че си личи, че ме харесва. Тръгнах да я хващам за кръста, ръката ми не е тръгвала по-надолу. Тогава тя ме изблъска и каза, че някой ще ни снима и после ще я оплюят. Почувствах се унижен", разказва изпълнителят.

След тази вечер комуникацията приключва внезапно. Песента и клипът, за които Силвестър е платил, остават недовършени. Мъжът се свързва с колежката си Саша Сандра и осъществяват заедно музикалния проект. Малко по-късно Дебора пуска собствен кавър на песента, което поражда допълнително напрежение. Много хора приемат, че това е нейна авторска версия, а не проект на Силвестър и Саша.

"Тази песен не е нейна. Аз съм платил за нея, за видеото, за записа, за всичко. Консултирал съм се с адвокат, но още не знам какво ще се случи", категоричен е певецът.

От своя страна Дебора публикува видео, в което уточнява, че оригиналът на песента е на Силвестър и Саша, а неин е само кавърът, като оставя публиката сама да прецени коя версия предпочита.

Редакцията на "България Днес" настоятелно се опитва да се свърже с Дебора Михайлова, за да й даде право на отговор по повод твърденията на Силвестър.