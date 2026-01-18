Певицата Киара: Как ще съм искала пари от Красимир, като той ги няма?! Не е пич и мачо, а бройкаджия, неспособен да взима решения https://hotarena.net/laifstail/pevicata-kiara-kak-shte-sam-iskala-pari-ot-krasimir-kato-toy-gi-nyama HotArena.net

Заслугата за едни от най-интригуващите сюжети в първия сезон на „Ергенът: Любов в рая” е на фолк звездата Киара. Красивата и сексапилна г-ца Маджарова се пребори за лихваря Красимир Томов в конкуренция с владеещата 5 езика Анна-Шермин и дори получи годежно бижу от него, но месец по-късно си даде сметка, че той не е подходящ партньор за нея. Днес двамата с екранния й възлюбен са напълно охладнели един към друг и си отправят тежки обвинения при всяка своя медийна изява.

Репортер на „Уикенд” се свърза с бившата национална състезателка по художествена гимнастика и я разпита най-подробно за участието й в романтичното риалити на Би Ти Ви. Зададе й обаче и куп лични въпроси, като се поинтересува и дали в момента има нов мъж до себе си.

- Киара, с Красимир си тръгнахте като двойка от „Ергенът: Любов в рая”, но вече не сте заедно. Колко време продължи връзката ви в реалния живот и каква е причината за раздялата ви?

- След края на „Ергенът: Любов в рая” изкарахме около месец с Красимир и се разделихме. Причината вече да не сме заедно е силно несходството в характерите и това, че имахме различни виждания за живота. Не ми се понрави, че той беше приел отношенията ни за даденост. Като цяло нямаме никакви допирни точки.

- Дразнехте ли се, когато бяхте в любовен триъгълник в предаването? Красимир се колебаеше между вас и Анна-Шермин...

- Със сигурност ме подразни, че Красимир е адски нерешителен. Едва ли не искаше да ни остави и двете с Шермин, а той да излезе като най-големия мачо. Това, че не можа да се изправи и да каже като пич коя избира, говори само и единствено, че и в реалния си живот е такъв - неспособен да взима решения.

- Краси помагал ли ви е финансово, докато бяхте двойка?

- Аз не съм от момичетата, които чакат някой да им помага финансово, да ги издържа и да ги дундурка наляво и надясно. Красимир според мен е свикнал точно на такива леснодостъпни жени, които са за един-два пъти. Това е и причината на неговата възраст да няма все още сериозни отношения.

- Красимир твърди, че сте се разделили, защото сте меркантилна. Била сте му поискала 30 000 лева за клип, а той не бил Митко Пайнера...

- Това категорично не отговаря на истината. Никога не съм възнамерявала да искам пари от Красимир, защото той ги няма. Много е смешно, че разказва подобни щуротии. Досега не съм, а и занапред няма да търся финансиране за клипове от човека до себе си. Противното означава да лишавам семейния бюджет заради мои проекти, да ощетявам мъжа си и евентуално детето ни. Сама си финансирам кариерата.

- Каква е днес съдбата на осигурения от продукцията пръстен, който Красимир ви подари на о. Родос? Вашият екранен възлюбен ви бил карал да го продадете и да си делнете парите от сделката...

- Пръстенът си стои в кутията. В дома ми в Бургас е. Още не съм решила, но най-вероятно след време ще го подаря на някого. Пръстенът не е от голямо значение за мен, каквато и да е стойността му. За съжаление обаче, това не беше така за Красимир. След като излязохме от шоуто, той ми е подхвърлял да продам или заложа бижуто, а половината пари да му дам. Имам дори свидетели. Показателно за лицемерието и фалша на Красимир е как при последното ни гостуване в „Преди обед” той дойде с две рози. Едната поднесе на мен, а другата - на водещата. Искаше да се покаже като джентълмен пред камерата. Ако действително е такъв, защо не ми подари нито едно цвете, след като приключи „Ергенът: Любов в рая”? Имаше време за това, около месец бяхме заедно...

- В какви отношения сте днес с другите участници в риалитито?

- С много малка част от другите участници в „Ергенът: Любов в рая” продължавам да имам комуникация. Не ми се иска да назовавам имената на онези, с които със сигурност не желая да поддържам никакви отношения. Убедена съм, че животът няма да ме срещне с тях.

- Като цяло доволна ли сте от представянето си в „Ергенът: Любов в рая”?

- Да, доволна съм. Не смятам, че в „Ергенът: Любов в рая” допуснах грешки. Времето там ми мина много бързо и не ми беше никак трудно, за разлика от участието ми в третия сезон на „Ергенът”. Предишния път снимах по 22 часа на ден, не се наспивах, храната не ми допадаше и нонстоп бях под стрес.

- Появи ли се нов мъж в живота ви?

- Не искам да отговарям на този въпрос. Ще запазя истината за себе си.

- Коя е била най-дългата ви връзка досега?

- Най-дългата ми връзка продължи 2 години. Стигна се до раздяла, защото човекът до мен постави условие да се откажа от музиката и да съм просто неговата половинка, която ще му роди дете. Не бях готова за подобна крачка.

- Имахте ли много работа по празниците?

- През декември бях доста ангажирана – в някои дни имах по 3 участия. През януари също не мога да се оплача от липса на работа. Дори напротив, много съм доволна как ми тръгна 2026 г. И преди „Ергенът: Любов в рая” имаше голям интерес към мен и музикалните ми проекти бяха успешни. Хората ме харесват.

- Кога решихте да станете певица?

- От малка исках да се занимавам с изкуство. Завършила съм балетно училище. Тренирала съм художествена гимнастика и дълги години съм била в националния отбор. За кратко бях и треньор на деца, но виждайки усилията, които са необходими за тази работа, си дадох сметка, че не е моето призвание. Напълно естествено беше да се насоча към пеенето. Майка ми е оперна певица, а баща ми също е музикант. Дори и брат ми се занимава с музика.

- Днес липсва ли ви художествената гимнастика?

- Към днешна дата - не, но в началото, когато приключих състезателната си кариера, не беше така. В първите години след оттеглянето гимнастиката ми липсваше и ми беше доста трудно. Съвсем нормално беше да ми е тежко, защото още на 4-годишна възраст съм започнала да тренирам. С времето осъзнах, че е за добро, че животът ми е поел по друг път. Ако не бях приключила с художествената гимнастика, днес нямаше да се занимавам с музика.

- Каква е причината да се откажете от гимнастиката?

- Имала съм доста травми. Много сериозна беше операцията на кръстни връзки, която сложи край на моята кариера като гимнастичка. Бях си изкарала и капачката. Хирургичната интервенция се оказа успешна, но лекарите ме предупредиха, че травмата може и да се повтори. Бях на 17-18 години тогава. Предпочетох здравето си и се отказах от художествената гимнастика. Не исках, като стана на 30 години, да не мога да вървя и да съм в инвалидна количка.

- Продължихте ли да спортувате за тонус, след като сложихте край на кариерата си в художествената гимнастика?

- Да. Години наред бях тренирала от 8 до 22 ч. с по една почивка от половин-един час. След като се отказах от художествената гимнастика, продължих да спортувам в залата, но без да се подлагам на толкова големи натоварвания. Ходех на фитнес, на плуване и пилатес, но фактът, че вече бях по-малко активна физически, ми се отрази. В рамките на месец-два напълнях с около 10 килограма. След това успях да отслабна с тренировки и строг режим. С времето хормоните ми се нормализираха и тялото ми се приспособи към новия ми начин на живот, в който липсваха ежедневните тежки физически усилия.

- Какви корекции имате по тялото и лицето си?

- Като почти всяко съвременно момиче и аз съм с хиалурон в устата. От съвсем скоро имам и силиконови импланти в бюста. Всеки трябва да се чувства добре в кожата си и когато не му харесва нещо по лицето или тялото му, може да го промени. Не одобрявам само най-крайните корекции, в резултат на които мнозина изглеждат по един и същ начин, като правени по калъп.

- 3 седмици сте била в кома заради менингит. Какви поражения ви нанесе болестта и възстановена ли сте напълно?

- Бях на 21 години, когато се разболях от бактериален менингит. Беше много тежко състоянието ми и изпаднах в кома за 3 седмици. Доста полежах в болница, а и като цяло възстановяването ми продължи дълго. Много от нещата, които са ми се случили тогава, не си ги спомням. Върнах си паметта и говора с терапия, но дори и сега има моменти, в които ми е необходимо време, за да си наглася словореда. Това е и причината да се изказвам по-бавно и по-внимателно.