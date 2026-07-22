Певицата-криминалист Цветина разкри как парите и изневерите съсипват връзките ѝ!

Тя е млада, амбициозна и успешно разбива всички наложени стереотипи за попфолк жанра. Цветина Цветкова е завършила Европейското висше училище по икономика и мениджмънт в Пловдив със специалност „Маркетинг и продажби“, притежава диплома за „Корпоративен мениджмънт“ от същото място, както и магистърска степен по „Криминалистика“ от Висшето училище по сигурност и икономика.

Позната на публиката с хитове като „Мръсна песен“ и „Нарцис“, Цветина съчетава музикалната кариера с развиването на собствен бизнес. Наскоро тя направи и своя успешен дебют в киното с главна роля в тийнейджърския филм „Вампирите от Норич“.

Въпреки че има три дипломи, певицата споделя, че филмовият свят е бил напълно непозната територия за нея.

„Историята около участието ми във филма е много забавна. Когато ми се обадиха с предложението за ролята на вампирката Елеонора, ме предупредиха, че аз ще имам най-много реплики. Съгласих се, въпреки че трудно запомням нещо назуст. Дори забравям текстове на песни, които сама съм написала. За щастие, успях да се справя и се радвам, че филмът пожъна успех в кината из цялата страна“, разказва Цветина.

Тя допълва, че любовта към ученето е наследена от семейството ѝ, където образованието винаги е било на почит. Според нея обаче дипломата не е задължителна за всяка професия: „За някои професии не е нужно да имаш висше образование и бих казала, че тези 4 години в университета са малко губене на време. Но ако искаш да практикуваш професии като доктор, адвокат или полицай, е задължително...“

Изпълнителката не спестява критиките си към настоящата образователна система в България, определяйки я като „стара“ и неадекватна за съвременните деца.

„Не я харесвам! Всяка година става все по-зле. Децата учат праисторически неща по стара система, повечето от които не са нужни... Децата трябва да се учат да се развиват от новото в интернет и психологията във всяко училище от 1-ви до 12-и клас. Децата трябва да се учат да се разграничават от лошото в интернет и да се предпазват от вредните влияния.“

Тя изразява мнение, че в училище липсват часове по финансова грамотност и че образователната система „промива мозъци“, вместо да учи децата как да печелят пари и да управляват средствата си.

Цветина има ясна позиция за отношенията между мъжете и жените, както и за ролята на финансите в една връзка. Тя признава, че е много амбициозна и развива собствен бизнес, което понякога плаши по-несигурните мъже.

„Мъжете се комплексират от мен, хубаво е човекът до мен да разполага с пари... Препоръчително е мъжът да бъде добре финансово, но не по-малко от жената. Имала съм такива връзки, в които аз съм изкарвала повече пари и не се получи. Мъжете се комплексират от мен, виждам, че се чувстват зле и това избива в други неща от тяхна страна. Те се опитват да бъдат мъже в други неща и това е, което довежда до конфликти", казва певицата в интервю за "България Днес".

Певицата категорично отхвърля твърденията, че попфолкът е вредна музика. Според нея хората често съдят повърхностно заради луксозните коли и скъпите клипове, но самата музика носи забавление и разтоварване.

В края на разговора Цветина споделя и своето виждане за изневярата и възможността за компромис в името на истинските чувства.

„Аз съм против изневерите и съм човек, който досега не е прощавал. Не ми идва отвътре. Но ако много обичам някой човек и той най-накрая съжалява и види неговото разкаяние, тогава да – бих простила изневяра.“