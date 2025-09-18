Пианистката Йоана Савова ШОКИРА: Денди беше убит!

"Знам, че Анна, племенницата на Денди, е получавала заплашителни есемеси. Беше много грозно." Това разкри за "България Днес" пианистката и музикален педагог Йоана Савова. В последните години от живота на отишлия си в края на март 2022 г. след месец в кома естет, риалити герой, писател, културолог и ексцентрик Любомир Милчев-Денди тя е била най-близкият му приятел.

"След Любо в живота ми остана пустота. Той беше необикновен човек. Много трудно можеш да намериш друга подобна личност. Много ми липсва", не скри скръбта си Савова.

Двамата с Денди се запознават преди години на панихида на цар Борис Трети в Рилския манастир. Сближава ги общото им виждане за монархията като стил на управление с впечатляваща естетика, както и респектът им пред личността на Симеон Сакскобургготски.

Музикалната педагожка е сред най-близките до покойния Денди хора, които отказват да повярват, че фатален удар в главата при падане става причина за кончината му. Под статия в БГ сайт, която информира, че разследването за смъртта на Милчев е приключило със заключението, че той не е бил жертва на убийство, царистката помести емоционален коментар във фейсбук: "А днес убиецът му има концерт". Тя не посочва конкретно име, но назовава в коя столична зала се е състояло събитието.

"Малко грубо се изразих, защото бях афектирана. Нямам обаче преки и реални доказателства. При последния ни разговор Любо ми каза, че е заплашван", довери пианистката.

"Ние със сестрите му не сме убедени, че смъртта му се дължи на падане", подчертава Савова. "За съжаление обаче нямаме пряко доказателство кой е извършил посегателството над Любо. Имаме мнение на съдебния лекар, че е ударен. В същото време прокурорката казва, че е паднал от висотата на собствения си ръст. Извинявайте, ама ако паднете така, може ли да имате дупка в главата, колкото юмрука ми? Не успях да видя отблизо Любо в реанимацията, но чух, че има предимно поражения в тила", разкри за първи път пред медия Савова..

Тя разказа още, че във фаталната нощ камера в столично заведение в района на "Кристал" е фиксирала неизвестен мъж в компанията на Любомир Милчев, но "не да го удря". "Шапката на този човек обаче е смъкната надолу и се вижда само част от брадичката му. И затова не може да бъде идентифициран точно кой е. И това е проблем", смята Савова.

"За петата годишнина от смъртта на Любо ще издам книга със спомените си за него", сподели за сефте царистката. "Това е нещото, което искам да направя в негова памет. Защото той остана до последно малко неразгадан в общественото пространство. Любо пазеше в тайна личния си живот и много хора имаха повърхностна представа за него. В моите спомени ще покажа философа, писателя, човека, който поставяше на първо място и най-много от всичко обичаше красотата", довери музикантката.

"Като преподавател по музика познавам много хора, но никой не ми е давал това усещане за красота като Любо. По време на пандемията хората почти не напускаха домовете си, а ние сме излизали и сме сядали примерно пред църквата "Света София" с кошница за пикник. Любо пускаше класическа музика на таблета си и ме караше да се чувствам добре", спомня си Йоана Савова.