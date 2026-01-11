ПИКАНТНО минало: Росен Цветков имал връзка с Наско Месечков

Росен Цветков

Наско Месечков

НЕВЕНА СОКОЛОВА

Новият водещ на „Тези сутрин” по Би Ти Ви има доста пикантно минало. Росен Цветков изглежда сериозен човек на малкия екран, но се носят слухове, че допреди 7-8 години в личния си живот е бил доста палав. Не е имал почти никакви задръжки кого допуска до леглото си. Пиперливи клюки спрягат за негово гадже най-известния танцьор в родината – Наско Месечков.

Само допреди десетина година Росен Цветков беше неразделен с Наско Месечков. Към днешна дата двамата не се показват един до друг в публичното пространство, но в интернет все още мога да се открият снимки от тяхна обща ваканция в Дубай през пролетта на 2016-а. Тогава танцьорът беше голямата звезда в приятелската двойка, а Росен Цветков вече от две години работеше като разследващ журналист в Би Ти Ви и печелеше загради за труда си. По онова време той правеше големи удари в журналистиката, защото имаше навик безстрашно да влиза под прикритие във всякакви съмнителни схеми, за да ги разплита – преструвал се е на купувач и продавач на гласове по изборите, доброволец в бежански лагер, търговец на органи в интернет – все опасни, но с голяма стойност за зрителите неща, с които вече не се занимава. Говори се, че за да изпуска напрежението, се е записал в школа по танци, водена от Наско Месечков. Така двамата се запознали и бързо се сближили.

По онова време за Месечков вече се знаеше, че си ляга и с мъже, и с жени, макар че при участие във „ВИП Брадър” по Нова тв танцьорът се закле, че палавите изпълнения остават в миналото му и вече твърдо харесвал жени, като смятал и да се ожени. Говори се, че всички тези приказки са били само за пред роднините, които искали от него да създаде семейство. Зад вратите на спалнята си Наско си правел, каквото си иска, без да дава отчет на никого.

През април 2016-а двамата с Росен Цветков се похвалиха с ваканцията си в Дубай, а преди това често бяха забелязвани в хитови за времето си софийски заведения. Те пуснаха обща снимка от летището. На нея позираха с две жени, но се зашушука, че те са просто техни приятелки. Едната от двете е Кремена, за която Наско се ожени няколко месеца след въпросната ваканция. Според запознати, когато е бил в Дубай заедно с Росен, тя не е била негова партньорка, а само приятелка. Към онзи момент актуалната г-жа Месечкова била прясно разведена и с две деца на ръце.

Не е ясно какво се е случило между Цветков и Месечков, но няколко месеца след Дубай Наско изпълнява обещанието пред роднините да създаде семейство и се жени за Кремена. Заедно са до днес, като миналото лято подновиха клетвите си. Имат две общи деца, отглеждат и децата на булката от предишния й брак. Росен Цветков остава в живота на танцьора по време на годежа им. Говори се, че през леглото му са минали и доста жени, но не е известно да се е оженил.